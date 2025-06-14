闖過「破袋」檢查陣痛期 金門垃圾中廚餘只占8.81％ 全國特優

金門加強垃圾分類處理，對於末端垃圾分類、包裝、運台有很大的幫助。（記者吳正庭攝）

2025/06/14 22:33

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣環保局今天指出，2024年垃圾組成分析統計結果，金門全島的垃圾中含廚餘類比例是8.81％，與全國各縣市廚餘回收相比，成效卓著，獲環境部頒發全國廚餘回收再利用績效評鑑特優獎。

環保局說，準確分類不僅大幅減少焚化處理的垃圾量，也提高相關縣市焚化廠收受處理金門垃圾進場的意願。

請繼續往下閱讀...

縣環保局說，金門縣自2017年9月起實施垃圾進場檢查及破袋查核，期盼由源頭做好垃圾分類及垃圾減量，以降低垃圾產生量，減少垃圾處理壓力；最終在全體縣民共同努力與堅持下，金門縣的垃圾減量超過4成，資源回收率提升，廚餘回收量增加1倍以上。

環保局指出，金門廚餘類在垃圾中比例僅佔8.81％，相較於其他縣市有不少是20％的情形，不僅受到環境部及其他縣市的肯定，也等於大幅降低垃圾處理的壓力，增加相關縣市處理金門縣垃圾進場的意願，金門5鄉鎮公所清潔隊員的協助及民眾的支持，是很大的助力。

環境部6月11日舉行年度直轄市及縣（市）政府廚餘回收再利用績效考核績優機關頒獎典禮，縣環保局由副局長楊忠盛代表出席領獎；楊忠盛說，金門垃圾分類能有目前的成果，「破袋」檢查是很重要的一環，公部門執行一定會有「陣痛期」，必須付出更大的耐心。

資料顯示，金門執行垃圾破袋檢查是在陳福海前一任縣長任內，當時全台灣各地垃圾焚化廠爆量，金門因未設焚化爐，需將垃圾送至台灣本島處理成了燙手山芋；破袋檢查執行之初，地方罵聲不斷，幸好在清潔隊員嚴格把關下，末端進行垃圾分類能夠大幅提升正確度，也讓台灣本島縣市有更大的意願接收處理金門的垃圾。

環保局局長李廣榮呼籲，民眾使用廚餘桶或容器盛裝廚餘，排出前應先行濾除湯湯水水，不要混入塑膠袋、竹筷、餐巾紙、湯勺、刀具、椰子殻、榴槤殻及甘蔗皮等堅硬異物，以提升廚餘處理效率，增進堆肥品質。

金門縣去年垃圾中含廚餘類比例是8.81％，獲環境部頒發全國廚餘回收再利用績效評鑑特優獎，金門縣環保局副局長楊忠盛（右）代表出席領獎。（金門縣環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法