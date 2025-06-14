「借住7年」等待重建！台南成功國小「回家」迎畢典

成功國小新校舍打造學習環境新標竿。（南市教育局提供）

2025/06/14 20:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕歷經7年，終於可以「回家」了！台南市中西區成功國小今（14）日於全新落成的成功館舉行113學年度國小及附設幼兒園畢業典禮，這也是自2018年校舍拆除重建、遷至文賢國中借址上課以來，首度返校舉辦畢典，歷任校友及應屆畢業學生共同見證，這所百年老校歷經遷校歲月後的蛻變，也預告114學年度師生即將返回校區上課。

副市長葉澤山表示，成功國小鄰近赤崁樓，蘊含濃厚人文歷史氛圍，是台南最具代表性的百年名校之一，從創校以來歷經多次更名與制度演進，見證台灣教育的發展歷程。今日畢業典禮不僅象徵學子學成啟程，更是百年老校完成蛻變、世代傳承的重要時刻，成功國小將以嶄新面貌再啟歷史新頁。

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教育局長鄭新輝表示，成功國小重建校舍暨赤崁文化園區整體工程由市府文化局統籌辦理，總經費達14億1750萬元。今日能在成功館舉辦畢業典禮，對遷校上課的師生而言格外振奮，學校已加緊腳步準備各項返校作業。市府持續透過每週工地協調會議嚴密掌握進度，新校園將結合優質學習空間與文化場域特色，全力爭取114學年度順利返校。

今日畢業典禮，學校特別準備「成功洋芋片」給53位國小畢業生、15位幼兒園畢業生，祝褔未來順利成功。另頒贈感謝狀給傑出校友、現任義大醫院院長杜元坤醫師，感謝他多年來回饋母校、設立「杜元坤勵學獎學金」嘉惠學弟妹。

成功國小校長陳建銘表示，這場畢業典禮不僅是對學生努力學習的肯定，更象徵學校歷經重建後重返家園的起點。未來將持續秉持教育初心，帶領學子從百年基礎出發，邁向更寬廣的未來。

成功國小重建後新面貌。（南市教育局提供）

成功國小新校舍。（南市教育局提供）

成功國小畢業生首度返校舉辦畢典，校園巡禮合照。（南市教育局提供）

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