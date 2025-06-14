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    玉山扶輪獎學教育基金會助學18年 資助學生遍及嘉義縣市、台南市

    受惠學子出席玉山扶輪獎學教育基金會獎助學金頒獎表揚活動。（記者丁偉杰攝）

    受惠學子出席玉山扶輪獎學教育基金會獎助學金頒獎表揚活動。（記者丁偉杰攝）

    2025/06/14 22:09

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義玉山扶輪社成立「玉山扶輪獎學教育基金會」今晚舉行獎助學金頒獎表揚活動，基金會董事長呂俊忠說，基金會成立迄今18年來，共捐助1307萬元幫助弱勢清寒學子共215人，今年受助學校共14所，新增新營高中、台南二中及嘉科實中，受惠學子首次跨及台南市。

    頒獎表揚活動在尊皇大飯店舉行，來自嘉義縣、市及台南市受贈學子參與，市長黃敏惠、市議長陳姿妏、立委王美惠等人出席，現場氣氛溫馨。

    玉山扶輪社創社社長兼教育基金會名譽董事長呂清喜、基金會創會董事長張鴻成、歷屆董事長徐國榮等人感謝社友匯聚愛心，讓弱勢學生安心於學業，希望未來有能力回饋社會，繼續幫助有需要的學生。

    呂俊忠說，今年度頒發大學績優生20名、高中績優生34名、新港國中冠名獎學金6名，共頒發134萬元。這18年來一共頒1307萬元。

    受贈吳姓學生說，從高中就申請玉山獎學金至大學已4年，感謝玉山扶輪社成立玉山獎學金的資助，給她不斷前進的能量，勉勵學弟妹對自己有信心，要相信自己很棒。

    玉山扶輪獎學教育基金會董事長呂俊忠（左五）頒獎表揚受助學子。（記者丁偉杰攝）

    玉山扶輪獎學教育基金會董事長呂俊忠（左五）頒獎表揚受助學子。（記者丁偉杰攝）

    玉山扶輪社創社社長兼教育基金會名譽董事長呂清喜、基金會創會董事長張鴻成等人感謝社友匯聚愛心資助學子。（記者丁偉杰攝）

    玉山扶輪社創社社長兼教育基金會名譽董事長呂清喜、基金會創會董事長張鴻成等人感謝社友匯聚愛心資助學子。（記者丁偉杰攝）

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