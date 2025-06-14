獨角仙季節到！彰化社頭「卦山尋仙趣」開跑 500名額爆滿

社頭清水岩寺周邊種植上千棵光蠟樹，為獨角仙提供良好棲息地。（社頭鄉公所提供）

2025/06/14 20:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕清水岩的獨角仙出沒啦！彰化縣社頭鄉公所主辦的「2025卦山尋仙趣社頭」系列活動今（14日）熱鬧展開，活動500個名額瞬間報名額滿，不少學童第一次近距離接觸獨角仙，直呼「超像鐵甲武士！」

社頭清水岩寺周邊種植上千棵光蠟樹，為獨角仙提供良好棲息地，為推廣生態教育，社頭鄉公所攜手鄉民代表會及社頭農會，今年再度在清水岩生態展示中心舉辦活動，從6月中旬起至7月，共規劃10梯次，今日舉行首場活動開幕，鄉長蕭浚二等人到場與民眾互動。

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活動內容豐富，包含生態導覽、清水岩寺古蹟巡禮及親子DIY手作體驗。導覽員帶領親子認識獨角仙的生態習性，強調保育重要性；古蹟巡禮則走訪已有三百年歷史的清水岩寺與天然湧泉「甘露泉」，這裡也曾是獨角仙復育基地之一。

受近期天氣忽冷忽熱影響，今年獨角仙出沒數量略少，協辦單位彰化縣社頭八卦山脈休閒農業協會特別準備兩隻獨角仙，以鳳梨餵養作為觀察教材。導覽員解說，雄性獨角仙的角是求偶與爭地盤的主要武器，學童驚呼其威風模樣「好像鐵甲武士！」

蕭浚二表示，活動除了推廣自然生態，還結合社頭特色農產與文創手作，包括襪子寶寶鑰匙圈、蜂蜜鬆餅與蜂蜜鳳梨冰茶等，親子同樂又能學習。鄉民報名費僅50元，非鄉民150元，深受民眾喜愛，一開放報名即秒殺。他也邀請全台遊客來社頭旅遊，體驗生態與文化兼具的暑假樂趣。

導覽員帶領親子認識獨角仙的生態習性，強調保育重要性。（社頭鄉公所提供）

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