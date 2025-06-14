高雄200多家飯店訂房首圖放「高雄熊」登記證號！網：很壯觀

高雄超過兩百家旅宿都在旅遊平台首圖置放高雄熊旅館登記證。（翻攝網路）

2025/06/14 22:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕有網友注意到高雄不少旅宿業者在訂房平台首圖，均放置有「高雄熊」圖樣的旅館登記證號，形容「一眼望去很壯觀呀」、「怎辦到的?」；觀光局指出已推行年餘，主要為提高高雄的識別度，感謝業者相挺。

網友在旅遊平台找尋高雄飯店，無意中發現高雄很多飯店的首圖、都有一列已高雄熊當標誌的旅館登記證號，一眼望去都是高雄熊，讓人印象深刻，好奇高雄是怎麼讓大部分飯店都這麼做?一眼望去很壯觀。

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觀光局長高閔琳表示，當初這麼做，就是希望讓消費者第一眼就可辨識、是否是登記有案的合法旅宿，同時還特別放上吉祥物「高雄熊」，間接強化高雄識別度。

觀光局說明，為方便消費者於訂房平台辨識選擇合法旅宿業，去年特別設計製作高雄旅宿證號範例圖檔，在圖檔中加入高雄吉祥物「高雄熊」提高識別度，於2024年4月發文提供旅宿公協會，並以通訊軟體通知業者，請業者放置於平台照片第一張，提升消費者辨識度，粗估旅宿平台上超過兩百家高雄旅宿都有置放。

網友留言「上次有網友在脆上發文說演唱會的住宿被加價了，高閔琳（局長）沒多久就注意到該貼文，還回覆回去了解」、「在訂旅宿的時候超有感！！我會特別看有沒有那條字，至少有政府把關過可以比較安心！」、「上次看到留言說局長會出來海巡XD」、「一眼望去很壯觀呀」。

高雄超過兩百家旅宿都在旅遊平台首圖置放高雄熊旅館登記證。（翻攝網路）

網友注意到旅遊平台上的高雄飯店，都在首圖置放高雄熊飯店登記證號。（翻攝網路）

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