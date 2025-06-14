台南市永福國小畢典 特教生的成長與感恩令人動容

永福國小應屆畢業生考取國中資優班學生領大紅包。（永福國小提供）

2025/06/14 20:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市永福國小今（14）日舉行第79屆畢業典禮，以「公益永福，傳承幸福」為主題，壓軸重頭戲有畢業生專屬自創曲「紀念」大合唱。參與潛能開發班（特教資源班）、特教巡迴班學習計劃的學生也全數以自身努力，獲得人生第一份畢業獎。

永福國小今年畢業生中，有位具有資優生和障礙生雙重特質的「小宜」（化名），他因為固執個性和情緒問題，一直和老師及同學有相處上的困難，同時他也通過教育局資賦優異和身心障礙類的鑑定。

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永福特教老師周育偉說，這6年來最令人感動的是，在雙特兒入學之初就透過教育局鑑輔會得到相關的協助資源，啟動學生和家長的學習輔導方案，在尊重包容與接納下，大家陪伴學習成長。在畢業離校的這天，小宜也感謝所有親師生耐心地陪他走一段路！

學扶兒小萱自己也在領取學習扶助特別進步獎後說，「謝謝大家幫忙，我要和大家一起努力！還要聽老師的話！」大家都動容了。因為剛上小一時，他是一句話都講不清楚，有時也無法溝通的發展遲緩兒！

永福也出版校刊「永福通訊」和「特教風」中，以「生命勇士」專題的奮鬥故事致贈永福畢業生，也安排特教生以副刊形式，把自己的所見所聞投稿到校刊，讓「每一個孩子都成為無價之寶」。更值得一提的是，永福第9屆（1955年畢業）傑出校友，前成大校長、中研院院士賴明詔也以永福大學長的身分，以尋根之旅方式，特別撰文投稿在這期校刊，感恩永福開啟他「探索病毒一甲子」來勉勵永福畢業生。

永福國小畢業生在教室開心合影留念。（永福國小提供）

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