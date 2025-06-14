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    勝利首航！ 竹北勝利國中首屆畢業生展翅高飛 校長、導師扮機師

    新竹縣勝利國中以「勝利首航 逐夢飛翔」為主題，今天舉辦創校以來的首屆畢業典禮。（勝利國中提供）

    新竹縣勝利國中以「勝利首航 逐夢飛翔」為主題，今天舉辦創校以來的首屆畢業典禮。（勝利國中提供）

    2025/06/14 20:40

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣勝利國中以「勝利首航 逐夢飛翔」為主題，今天舉辦創校以來的首屆畢業典禮，校長王淑蘭戴上機師帽，全體導師也以機師造型陪伴畢業生步入會場，寓意師長如同飛行員般一路領航守護孩子完成學習階段，邁向嶄新人生旅程！

    竹北市勝利國中就位在新竹縣AI智慧園區內，2022年創校，今天第一次舉辦畢業典禮，首屆畢業生與校園一同成長，開啟勝利故事，見證校園從建設到完工的草創歷程。會中，學生獻唱親自創作的校園歌曲〈勝利之光〉，凝聚3年共同記憶，象徵將帶著「勝利的光」照亮未來的路途。

    校長王淑蘭說，今天不只是孩子們的畢業典禮，更是她教育航程的最後一班飛行。看著孩子們在各項競賽活動中發光發熱，這些努力的過程不只是成果，更是成長。校長勉勵學生「自勝者強，己利利人」不該只是一句標語，而是人生的信念。希望學生都能成為能幫助別人的強者，因為真正的成功，是讓身邊的人也變得更好。她祝福畢業生都能勇敢逐夢、乘風遠行，並相信自己是足夠好的，在乘風破浪駛向夢想時，勝利國中的精神永遠陪伴著他們。

    勝利國中由王淑蘭擔任首任校長，在她的帶領下，學生連續3年參加新竹縣科展，榮獲國中甲組團體獎特優，各組獲得前3名殊榮；新竹縣語文競賽獲得多項第1名與前3名佳績；科技競賽方面屢屢奪冠，並代表新竹縣參加全國賽；「地理知識大競賽」榮獲全國銅牌；戶外教育辦理在地文化、生態探索活動，更辦理全縣首創「封街校慶暨園遊會」活動，不僅呈現學生多元才藝，更促進學校與社區的深度連結，成為校園創新的一大特色。

    勝利國中校長王淑蘭戴上機師帽引領畢業生進場，寓意師長如同飛行員般一路領航守護孩子完成學習階段，邁向嶄新人生旅程！（勝利國中提供）

    勝利國中校長王淑蘭戴上機師帽引領畢業生進場，寓意師長如同飛行員般一路領航守護孩子完成學習階段，邁向嶄新人生旅程！（勝利國中提供）

    新竹縣勝利國中以「勝利首航 逐夢飛翔」為主題，今天舉辦創校首屆畢業典禮。（勝利國中提供）

    新竹縣勝利國中以「勝利首航 逐夢飛翔」為主題，今天舉辦創校首屆畢業典禮。（勝利國中提供）

    竹北市勝利國中今天第一次舉辦畢業典禮，首屆畢業生與校園一同成長，開啟勝利故事，見證校園從建設到完工的草創歷程。（勝利國中提供）

    竹北市勝利國中今天第一次舉辦畢業典禮，首屆畢業生與校園一同成長，開啟勝利故事，見證校園從建設到完工的草創歷程。（勝利國中提供）

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