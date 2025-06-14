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    金門「戰地」籃球風助攻 良金盃三對三鬥牛新增國中男、女組

    金門縣「良金盃」三對三鬥牛賽揭幕，女子組對戰也十分激烈。（記者吳正庭攝）

    金門縣「良金盃」三對三鬥牛賽揭幕，女子組對戰也十分激烈。（記者吳正庭攝）

    2025/06/14 21:59

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣「良金盃」3對3鬥牛賽今天在金門縣立體育館熱鬧揭幕，地區75支隊伍分2天捉對厮殺，大會今年新增國中男、女組，提供更多選手展現球技的平台，也為金門歷史悠久的旺盛籃球風氣向下扎根。

    這場以年輕年齡層為主的大型籃賽，在立法委員陳玉珍服務處、金門酒廠協辦下，在縣立體育場盛大開幕，主辦「良金牧場」副總經理許孝先說，在既有社會男、女子組外，今年新增國中男、女子組，盼透過擴大參與年齡層，提供更多選手展現球技與團隊精神的舞台。

    良金牧場總經理許金城說，良金盃的舉辦，不只是企業對體育的支持，更是良金對金門這塊土地的回饋。

    金門籃球之友協會理事長石兆瑉說，期許透過體育賽事展現金門多元面貌，希望將來有更多機會，持續以籃球為橋梁，推廣運動觀光，為金門注入更多活力。

    金門早期是國軍進駐兵力重鎮，「軍民籃球賽」是地區軍民互動最具代表性的運動平台，長年與軍對戰，培養金門驃悍的「戰地」籃球風氣；第2屆良金盃新增國中男、女子組，在金門縣女子籃球隊今年在全國運動會女子組資格賽中，以小組全勝之姿首度挺進全國8強的時候，良金盃女子組的表現也格外顯得出色，成為場邊球友觀戰話題。

    許孝先說，希望推動籃球運動成為串聯金門城市形象與青年參與的平台，也為地方注入全新活力，讓運動、觀光與社區能量相輔相成。

    金門縣「良金盃」三對三鬥牛賽在金門縣立體育館熱鬧揭幕，大會今年新增國中男、女組，擴大參賽年齡層。（記者吳正庭攝）

    金門縣「良金盃」三對三鬥牛賽在金門縣立體育館熱鬧揭幕，大會今年新增國中男、女組，擴大參賽年齡層。（記者吳正庭攝）

    金門縣女子籃球隊今年在全國運動會女子組資格賽中，以小組全勝首度挺進全國八強；良金盃今年女子組的表現也格外引起場邊注意。（記者吳正庭攝）

    金門縣女子籃球隊今年在全國運動會女子組資格賽中，以小組全勝首度挺進全國八強；良金盃今年女子組的表現也格外引起場邊注意。（記者吳正庭攝）

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