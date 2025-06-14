浪漫山城！九份紅燈籠祭點燈到7/13 免費送4800份新北幣

新北市「九份紅燈籠祭」即日起至7月13日開幕，路上出現滿滿人潮。（記者陳奕劭攝）

2025/06/14 19:24

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市「九份紅燈籠祭」即起至7月13日開幕，每晚6點到10點照亮九份老街，在五番坑公園、金山岩、豎崎路小公園三大燈區展出大型燈籠打卡裝置與沉浸式燈籠海光環境供拍照打卡，以及位於輕便路的20公尺長燈龍，並規劃提燈夜遊、在地手作體驗、燈籠著色等活動，更加碼推出4800份的100點新北幣。

新北市副市長朱惕之與比利時在台協會處長馬徹一同為九份紅燈籠祭點燈揭幕，一同參與「百人提燈夜遊」，眾人提著九份小燈籠，參訪五番坑公園、金山岩、豎崎路小公園三大燈區，點亮輕便路上20公尺長燈龍。

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朱惕之表示，九份不僅是國際知名觀光勝地，更承載台灣深厚歷史文化與人文情感記憶，而「九份紅燈籠祭」沿街懸掛的傳統紅燈籠與特色打卡裝置，象徵平安、福氣、愛情、財富與事業，讓滿載祝福的燈光照亮山城夜色，綻放溫暖與希望。

市府觀光旅遊局長楊宗珉指出，九份老街每晚6點至10點點燈，五番坑公園、金山岩、豎崎路小公園三大燈區以及輕便路上燈龍裝置外，也規劃集章抽獎、古裝體驗、在地合作體驗課程等活動，並發放總額48萬點的「新北幣」，可於合作商家折抵消費。

楊宗珉說，市府下周六（21日）每周六日推出「百人提燈夜遊」導覽行程，每人250人，共8個場次，參加者可獲得紀念品、小提燈、祈福卡與明信片等禮物，需事先於在ACCUPASS活動通「2025九份紅燈籠祭」報名。

另外，新北市立黃金博物館主辦的「2025礦山藝術季」也將於6月27日至8月24日登場，延續九份山城的藝術氛圍與文化熱度，讓遊客也能深入體驗礦山文化的創意魅力。詳情可至新北市觀光旅遊網或臉書粉專「新北旅客」查詢。

新北市副市長朱惕之（左5）與比利時在台協會處長馬徹（右5）為九份紅燈籠祭點燈揭幕。（記者陳奕劭攝）

朱惕之與馬徹參訪九份紅燈籠祭景點，為活動揭開序幕。（記者陳奕劭攝）

新北市副市長朱惕之等人提著九份小燈籠，參觀九份老街景點。（記者陳奕劭攝）

新北市「九份紅燈籠祭」即日起至7月13日開幕，每晚6點到10點照亮九份老街，營造浪漫山城氛圍。（記者陳奕劭攝）

黃金博物館主辦的「2025礦山藝術季」將於6月27日至8月24日登場，延續九份山城的藝術氛圍與文化熱度。（記者陳奕劭攝）

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