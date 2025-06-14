「無臉男烤窯」現身湖口老街 廖春媖以自然建築帶領社區打造生態家園

野地森活實驗園區的露天廚房有一座「無臉男烤窯」，造型可愛卻不簡單，環保永續且高效能。 （記者廖雪茹攝）

2025/06/14 19:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕隱身在新竹縣湖口老街的「野地森活-永續生活實驗園區」，以泥土、稻草等自然材料，打造一座多功能的「無臉男烤窯」，環保節能且高效能，更搭配水資源循環系統和多功能竹構空間，致力於推廣食農、生態教育，期許成為自然建築的博物館，帶領人們友善土地，動手構築，未來建立社區經濟的共生機制。

這座「無臉男烤窯」造型可愛卻不簡單，僅用土團一層一層地堆疊，沒有使用一滴水泥，做好的土窯柴燒蓄熱4小時之後，竟可供熱能利用24小時，加上透過適切的結構串接，可提供炒菜、煮湯、在鐵板灶煎蛋餅、以及窯烤麵包或是披薩等多項烹飪同時進行，還有熱水供洗碗、洗澡。

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野地森活的創辦人廖春媖（Emma）工作成就巔峰之際，身心卻墜入深谷，她回到童年成長的南部老家，從自給自足的農村，思索簡樸生活的意義，慢慢型塑她的創造力藍圖，成為一位自然建築引導師、設計師。

廖春媖認為，在科技日新月異和全球化經濟的浪潮下，應該回到原點重新省思，以保存永續發展的可能性。她帶領大小朋友、男女老少，憑藉自己的雙手協力建造，從土地、環境中就地取材，運用在地傳統工法，結合創新的設計概念，建造適切永續的生態家園。

迄今，她的工作團隊已在全國多處社區、學校以及香港、印度等亞洲地區，建造將近100座柴燒土窯，2012年後壁協力造屋運動榮獲《Shopping Design》雜誌友善環境大獎，2016年威尼斯雙年展「台灣再製-常民構築」分享人之一，去年再榮獲第30屆建築園冶獎。

廖春媖認為，台灣是一個海島國家，氣候帶來的天然災害極易發生，甚至有一天爆發國際戰爭等災難，萬一飛機停飛、海運停擺，恐出現「島內難民」；此時，如果能夠學會自然建築的基本構築概念，不只能夠幫助到自己，更可以在危急狀況，讓自己的農地變成救援中心。

這時透過社區民眾快速動員，就地取材搭建緊急避難空間、使用柴火的土窯和土灶，就能夠迅速提供乾淨的水和溫暖的飲食，立即照顧從都市來的難民；還可利用竹子搭建生態廁所，或是運用環境材料如酵素來解決衛生問題等。「我覺得這是在發生急難之際，除了政府機構和軍方以外，可以啟動分散在民間的支持系統」。

廖春媖認為，自然建築領域涵蘊了社區復原力，以及社區經濟系統的共生機制，是很重要的過程。而「你的雙手能不能打造這套系統，是一個關鍵的前提」。

野地森活創辦人廖春媖的工作團隊帶領人們利用土地資源，在全國多處及亞洲地區，建造將近100座柴燒土窯。 （記者廖雪茹攝）

「無臉男烤窯」在不同熱度和熱區，可以同時提供多項烘烤煮食。（記者廖雪茹攝）

自然建築的露天廚房透過適切的結構串接，可提供炒菜、煮湯、窯烤等多項烹飪同時進行，還有熱水供洗滌。 （記者廖雪茹攝）

永續生活實驗園區基地，未來致力於變成一個自然建築的博物館，帶領人們友善土地，動手構築。 （記者廖雪茹攝）

永續生活實驗園區基地，未來致力於變成一個自然建築的博物館，帶領人們友善土地，動手構築。 （記者廖雪茹攝）

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