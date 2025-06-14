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    科學探究競賽3000學生爭冠 咖啡風味、蟑螂行為都成主題

    「2025年科學探究競賽-這樣教我就懂」總決賽今天在國立台灣師範大學展開，共1280隊、約3000人參與。（科學探究競賽大會提供）

    「2025年科學探究競賽-這樣教我就懂」總決賽今天在國立台灣師範大學展開，共1280隊、約3000人參與。（科學探究競賽大會提供）

    2025/06/14 19:50

    〔記者林曉雲／台北報導〕「2025年科學探究競賽-這樣教我就懂」總決賽今（14）日在國立台灣師範大學展開，共1280隊、約3000人參與，議題涵蓋油污清潔、咖啡風味、環境永續、蟑螂行為等生活主題。教育部國教署長彭富源說，科學探究競賽以生活主題與創意敘事為特色，激發學生的學習科學的熱情，也落實性別平等理念。教育部將持續推動各級學校參與，鼓勵師長帶領學生走進科學世界。

    各組冠軍出爐，國小組是台北市建安國小、大安國小及國立台北教育大學附設實小「酸溜溜的挑戰：pH探秘！光合作用助水草還原酸水」；國中組是高雄市明華國中「槌之有道～一場從減震設計到手腕保護的探究」；普高組是東莞台商子弟學校「Bubbleology: The Starch Effect；技高組是高雄市三民家商「探討TDS與咖啡粉細度對咖啡風味的影響研究」；教師組是台北市私立華興高中「時驗室」；大專社會組是國立高雄師範大學「火鍋中的科學探秘：牛奶鍋為何總是率先沸騰？」。

    教育部指導，國立高雄師範大學、國立台灣師範大學、國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、國立自然科學博物館、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館、國立台灣科學教育館、國立科學工藝博物館共同主辦，今年邁入第12屆，為國內外首屈一指以科學傳播為主的競賽活動，已連續5年報名隊伍數超過千件。

    台師大理學院院長陳界山說，理學院邁入第70週年，是台灣推動科學教育的重要基地，該競賽鼓勵學生從生活出發，以探究精神拆解科學迷思，並透過多元方式重新詮釋與教學，展現創意也實踐「做中學、學中探」教育理念。

    科博館館長黃文山說，科博館館藏標本累積逾170萬件，為台灣最大的自然史蒐藏博物館，今年7月，在教育部及國發會支持下，全新「大地瑰寶」展廳將正式啟用，展示科博館39年來精心蒐集的礦物標本，並透過研究人員系統規劃，讓庫房珍藏向大眾開放，提供深入學習與探索的機會。

    國研院國網中心副主任姚志民指出，競賽作品12年來已累積近1.3萬件教案、漫畫與影片資源，為全國師生提供豐富且優質的學習素材。

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