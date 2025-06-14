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    大雨攪局 !台南北門紅蔥頭田泡水 蔥農搶收減損

    北門蔥農雇工搶收紅蔥頭。（記者楊金城攝）

    北門蔥農雇工搶收紅蔥頭。（記者楊金城攝）

    2025/06/14 18:23

    〔記者楊金城／台南報導〕熱帶低壓連2天在台南濱海地區降下大雨，造成北門區三寮灣、溪底寮、二重港採種用的紅蔥頭田泡在水裡，蔥農今天（14日）一早趕緊搶收，降低損失，但因不少紅蔥頭還未成熟，勉強採收，未來恐也無法使用栽種，損失難免。

    北門特產紅蔥頭種在鹽分地帶，香辣在市場出名，「早蔥」的紅蔥頭約在過年前收成，一般多在3、4月採收，蔥農不少自行培育紅蔥頭種源，再栽種採種用的紅蔥頭，以應付年底秋作栽種紅蔥頭。

    但昨天的大雨，造成不少蔥田積水不退，採種用的紅蔥頭泡在水裡，也是蔥農的北門農會常務監事曾進祥，今早巡視各地，眼見地勢低窪的蔥田排不出雨水，蔥農只能趕緊雇工搶收，減少損失。

    曾進祥說，採種的紅蔥頭生長期約需60天，蔥農通常在農曆過年後栽種，但今年遇上低溫、下雨，栽種延後，卻在採收前遇上大雨。

    洪姓農民說，泡了水的紅蔥頭在採收後，要再曬乾，再看能否使用、影響發芽；三寮灣1名蔥農種了2公頃多的紅蔥頭，因成熟不足，恐是無法種植，損失不小。

    紅蔥頭田泡在水裡。（記者楊金城攝）

    紅蔥頭田泡在水裡。（記者楊金城攝）

    紅蔥頭田泡在水裡。（記者楊金城攝）

    紅蔥頭田泡在水裡。（記者楊金城攝）

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