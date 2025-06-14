為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹南國中試辦「智慧家長停車接送區」 紓解上下學交通壅塞

    苗栗縣議員陳光軒與縣府等相關單位會勘，選定竹南國中做為全縣第一個試辦學校，設置「智慧家長停車接送區」。（苗栗縣議員陳光軒提供）

    苗栗縣議員陳光軒與縣府等相關單位會勘，選定竹南國中做為全縣第一個試辦學校，設置「智慧家長停車接送區」。（苗栗縣議員陳光軒提供）

    2025/06/14 18:35

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市、竹南鎮都會化發展快速，部分校園周邊交通家長接送上下學時段壅塞，縣議員陳光軒建議縣府可參照新竹市建置「智慧家長停車接送區」，有效管理交通及接送問題，經與縣府等相關單位會勘，選定竹南國中做為全縣第一個試辦學校，規劃於學校側邊的竹南鎮延平路設置。

    陳光軒於議會定期會總質詢建議，頭份、竹南都會化發展迅速，部分國中小校園周邊交通常被用路人反映，上下學時家長接送車輛違規停車或是阻塞車道的狀況嚴重，可以參照新竹市建置「智慧家長停車接送區」，來有效管理交通及接送問題，獲縣長鍾東錦支持。

    目前縣內路邊停車收費仍由各鄉鎮市公所管理，陳光軒與議員邱毓興、葉忠倫和縣府交通工務處、警察局與公所及學校等相關單位溝通、會勘後，選定由竹南國中做為全縣第一個試辦學校，設置智慧停車家長接送區。

    竹南鎮公所說，智慧停車家長接送區規劃設置於竹南國中側邊延平路，公所已著手設計規劃，待提報縣府核准許可即可展開建置，紓解學校正門前中正路於上下學時段的交通壅塞狀況。

    陳光軒說明，智慧家長接送區即透過校園周邊劃設路邊收費停車格，搭配智慧停車柱，於上下學時段設定固定時間供家長免費臨時停車接送學生，但免費臨停也有時間限制，超時則視為違規停車，由智慧停車柱鏡頭進行科技執法取締；非上下學時段停車位即回歸正常之路邊收費停車格，可為道路主管機關創造收益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播