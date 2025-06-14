把握假日好天氣！下週一中南部又有大雨 下波熱帶擾動時間曝

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/06/14 18:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕把握明天好天氣！中央氣象署預報，明天各地多雲到晴，且天氣炎熱，但下週一（16日）起受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象署預報員陳姵安表示，明天各地大多為多雲到晴且高溫炎熱，甚至有36度以上高溫的機率；午後大台北、東北部、東部地區及其它山區有零星短暫雷陣雨。她也提醒，明後兩天東南部地區有焚風發生的機率。

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「下週一、週二（16、17日）兩天吹西南風，中南部要注意大雨，但不會像前幾天那麼長時間，而是比較零散的大雨」，陳姵安說，下週二的降雨範圍會更廣，清晨至上午北部地區也會有局部短暫陣雨，午後中部以北山區有局部大雨發生的機率。

陳姵安指出，下週三（18日）是水氣開始變少的轉折日，開始吹東風和東南風，水氣逐日減少，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

至於最近有無新的熱帶擾動？陳姵安表示，下週後半要注意太平洋上、菲律賓東方海面和南海等處的熱帶系統發展狀況，是否會發展得起來還不確定，至少要等下週五之後才會比較明朗。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

沿海長浪以及陣風預告。（氣象署提供）

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