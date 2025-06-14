罰不怕！ 業者擅自整地開發楊梅保護區土地 桃市府2度強制拆除

業者在楊梅區大平段1處保護區土地，違規建造混凝土地坪300平方公尺。（桃市府水務局提供）

2025/06/14 18:36

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市有業者在楊梅區大平段1處保護區土地，未依規定申請，違規建造混凝土地坪約300平方公尺，預計做資源回收場，水務局指出，業者屢次違規，3年開罰5次共73萬元還罰不怕，昨依《水土保持法》33條第2項規定，強制拆除違規混凝土地坪。

據了解，違規場址在楊湖路1段367巷內，業者在該址還設有鐵皮廠房，但未見營業，水務局未公布業者名稱，僅指出該地點經查屬山坡地範圍，土地使用人未依《水土保持法》規定申請核准，擅自施作整地開發，儘管市府開罰並通知限期改善，去年拆除地坪建物後，定期派員追蹤加強巡視，發現違規人悄悄地再次違規，前天依法執行第2次強拆。

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市府建管處指出，該址廠房違建，前年9月經水務局會勘發現施工中跡象，檢附相關佐證通報此案，建管處按規定列為「A0」優先拆除項目，地主去年2月自行拆除，經建管處複查結案在案，目前尚無拆後重建查報紀錄。

水務局提醒，依據《水土保持法》，違規開發者除可處6萬至30萬元罰鍰，若導致水土流失或災害，更將面臨6個月以上有期徒刑並併科罰金，任何山坡地開發行為皆須依法申請核准後始得施工，切勿心存僥倖違法施作。

水務局指出，為強化山坡地管理成效，市府近年也利用衛星影像變異分析及無人機監控等科技工具，並導入AI影像辨識功能達到無所遁形，並提升山坡地巡查效率，歸納分析歷年違規記錄，整理全市易違規熱區，擬定巡查計畫派員定期追蹤巡查。

桃市府去年拆除地坪建物後，發現業者再次違規，前天第2次強拆混凝土地坪。（桃市府水務局提供）

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