70年中油資源莊冰店焚毀！袖珍模型展重現原貌 勾起竹東人青春回憶

人生場景袖珍模型藝術創作展，首度端出10年前完成的資源莊冰店立體模型。（記者廖雪茹攝）

2025/06/14 18:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕70年歷史的竹東「中油資源莊」冰店，去年5月失火焚毀後，在緊鄰的大禮堂浴火重生重新開幕。入選文化部「百大文化基地」的新竹縣蕭如松藝術園區，今起至7月7日舉辦人生場景袖珍模型藝術創作展，24件作品中，首度端出10年前完成的資源莊冰店立體模型，作者Mr.box黃風然、陳義升希望透過用雙手與回憶堆疊而成的迷你場景，讓那些被火焰奪走的回憶能夠重新被看見，溫柔地保存下來。

開幕茶會今天下午由知音二重唱、蕭如松園區藝術總監黃孟玲與彭湘蘭合唱「張三的歌」、並帶大家唱「被遺忘的時光」，拉開序幕。竹東鎮長郭遠彰等地方人士共襄盛舉。

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一座座按比例縮小的老建築和古早店面，精緻地陳列琳琅滿目的家具和用品，宛如帶領觀眾進場小人國的世界。24件用複合式媒材、挖空心思打造的作品中，有黃風然的處女作：男人的夢想-機車店，有童年巷口的那家雜貨店，有不被時代浪潮推翻的甜不辣攤販。

黃風然表示，一件作品的完成，短則2個月長則１年半載，其中耗時1年精製的大安醫院立體模型，目前在蔣渭水紀念館呈現；另外，也有電影片商委託的《小王子》、《一家之主》等場景模型。「模型彷彿將當下時空瞬間凝固，讓許多委託人看了感動落淚，一切努力都是深具意義的！」

MR.BOX袖珍模型設計工作室2010年創立至今始終秉持一個信念：「把記憶具象化，讓場景說故事」。這次個展，展出一系列深具時代溫度與人文關懷的微縮模型作品，重現台灣社會中逐漸消逝的建築空間與生活風景，讓觀者得以在微觀世界中重新凝視那段共同有的記憶與情感。

展出期間，每日下午2點起將送出一份MR.BOX原創十三份之一的學生課桌椅DIY材料包，具紀念與收藏價值，現場也有販售，歡迎大家前來觀賞。

童年巷口的那家雜貨店，唯妙唯肖。（記者廖雪茹攝）

黃風然的處女作：男人的夢想-機車店。（記者廖雪茹攝）

充滿回憶的甜不辣攤販模型。（記者廖雪茹攝）

電影片商委託的《一家之主》場景模型。（記者廖雪茹攝）

國會辦公室袖珍模型。（記者廖雪茹攝）

黃風然表示，每件袖珍模型都有一段動人的故事，Mr.box團隊希望透過用雙手堆疊而成的迷你場景，將回憶溫柔的保存下來。（記者廖雪茹攝）

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