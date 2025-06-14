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    低薪職缺被嫌爛卻超搶手？一票網友曝「1關鍵」

    網友發文說，瀏覽工作職缺時，發現月薪2至3萬元的職缺有大量人應徵，示意圖。（資料照）

    網友發文說，瀏覽工作職缺時，發現月薪2至3萬元的職缺有大量人應徵，示意圖。（資料照）

    2025/06/14 21:50

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕低薪職缺看似不吃香，實際卻搶手？網友發文說，最近瀏覽工作職缺時，發現實際上許多月薪2至3萬元的職缺仍有大量人應徵，反而薪資4萬以上或標註「待遇面議」的工作，應徵人數較少。貼文曝光後，引起網友熱議。

    網友昨日在Dcard以「有多少人願意做不到四萬的工作」為題發文說，自己最近面臨畢業，開始在各大人力銀行平台瀏覽職缺，並發現許多月薪2至3萬元的職位遍布各行各業。雖然不少人經常抱怨薪水太低、兩三萬誰會願意做，但實際觀察應徵情況後，她發現這類職缺的投遞人數相當多，經常一個工作就有30多人應徵。

    原PO也指出，相較之下，月薪4萬元以上或標註「待遇面議」的職缺，反而明顯應徵人數較少。她質疑企業所稱「徵不到人」的說法，認為現實中願意做基本薪資工作的人仍不少，只是流動率可能偏高，導致離職與補人的速度無法平衡，使得這些職缺經常掛在網站上，看起來一直在找人。

    貼文曝光後，許多網友坦言，關鍵在於「認清自身能力」，「想做4萬以上的啊，但是自己能力不足，看到職缺開出的條件，就不會按應徵了」、「因為覺得自己大概也就這個程度...而且剛畢業不敢要求太高」、「覺得自己有能力的，不會想只領四萬；相反自覺沒能力的，有達到法定最低薪資就好」。

    另有人認為，高薪工作通常要求更多技能與負擔，「4萬以上感覺要專業萬能+賣肝換來，想起來好像蠻不值的」、「如果說三萬是十項全能，那面議就是萬項全能」、「人力銀行裡面很多都4萬，但是要包山包海包尿布包小腦」、「要3萬5以上可以，要會AI、PS、Pr，還要熟悉GA、EXCEL、word ，能獨立作業需有經驗」。

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