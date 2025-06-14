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    首頁　>　生活

    虎山農場道路西側未納入指定遺址 地方發動連署守護牛稠子文化

    文華路二段以西未納入指定遺址，成功里長鄭晴而發起牛稠子守護行動。（記者吳俊鋒攝）

    文華路二段以西未納入指定遺址，成功里長鄭晴而發起牛稠子守護行動。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/14 18:53

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市仁德區成功里虎山農場內有新石器時代中期「牛稠子文化」出土文物，列冊追蹤進行考古研究，市府近期審議後，將現場文華路二段以東納入指定遺址，逾20公頃的西側則未劃進，維持疑似遺址，地方不滿，認為之後可能會因開發而破壞，發動連署全力守護，明天（15日）早上集結。

    文化局主任祕書林喬彬回應，無論指定考古遺址、疑似考古遺址，在範圍內或敏感區裡的開發，都受到文資法的相關規範，請居民不必過度憂心。

    林喬彬說，文華路以西的台糖造林地部分，不劃為指定遺址範圍，主要是審議會依據先前所完成的內涵調查研究成果，經專業的評估、討論後做出決定；而文華路以東，則屬豐富的核心範圍，因此納入。

    林喬彬提到，文華路以西因過去人為開發對於遺址擾動、破壞較明顯，文物存留狀況不若東側，未將該區做指定，維持為疑似考古遺址。

    發起守護行動的是成功里長鄭晴而說，明天早上在虎山實小後門集結，號召居民連署，爭取西側也納入指定遺址，避免未來遭到開發破壞。

    連日降雨，各界關注活動是否延期？鄭晴而今天確認氣象預報後，重申明晨的連署照常舉辦，歡迎居民踴躍參加，具體行動展現「在地意志」。

    鄭晴而認為，文華路西側有必要再做深入的考古調查，才能進行遺址的劃設，僅憑以往的研究資料來判斷，過於輕率，難以令人信服。

    鄭晴而指出，除了文化遺址之外，西側也有豐富的自然資源，林地上有桃花心木、小葉欖仁、尤加利與白千層等樹種，生態多樣，都值得繼續保留。

    鄭晴而說，牛稠子文化出土的茅、石斧為玄武岩，見證台灣當時可能與金門相連，而繩紋器物也是古人高智慧工藝的呈現，珍貴的遺址有守護價值。

    位於虎山農場周邊的牛稠子遺址屬南部地區史前文化中期階段，最早發現於日治時代的1938年，目前由文華路二段分成東、西兩側，都以林地為主。

    牛稠子遺址由文華路一分為二，東側（右）納入指定遺址，西側（左）維持疑似遺址。（記者吳俊鋒攝）

    牛稠子遺址由文華路一分為二，東側（右）納入指定遺址，西側（左）維持疑似遺址。（記者吳俊鋒攝）

    文華路二段東側被納入牛稠子指定考古遺址範圍。（記者吳俊鋒攝）

    文華路二段東側被納入牛稠子指定考古遺址範圍。（記者吳俊鋒攝）

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