通勤族注意！耳機類型「風險排行」 不當使用後果曝光

不同類型的耳機，對耳朵的傷害也不同。示意圖。（美聯社）

2025/06/14 19:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕耳機是許多學生與上班族，通勤時不可或缺的物品，且販售的種類也越來越多元。對此，醫師胡皓淳呼籲，耳機選擇不當或使用不正確，可能對聽力造成永久性傷害，並列出耳塞式、入耳式等，不同類型耳機的傷害影響。

胡皓淳昨（13日）於臉書粉專表示，「耳罩式耳機」是較為安全的選擇之一，因為聲音的傳播會經過較長距離，才到達耳膜，但長時間配戴的話，可能造成耳部悶熱潮濕，提高細菌感染風險，因此建議要定期清潔耳罩墊，並每使用1到2小時，就須讓耳朵休息一下。

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「降噪耳機」雖然不必調高音量，就能聽清楚內容，並大大降低聽力損傷的風險。但胡皓淳提醒，長時間處於完全降噪的環境，可能會引起輕微眩暈或耳壓不適，甚至聽不到路上的警示聲或車輛聲，所以還是要定期摘下耳機，讓耳朵「回歸現實」。

胡皓淳解釋，「耳塞式耳機」是直接插入耳道，將聲波直接傳入內耳，當音量控制不當，就極易損傷聽力，因此風險也較高。同時，長期使用還可能推擠耳垢深入耳道，造成耳垢堵塞或外耳道炎症，且「研究顯示，高音量使用耳塞式耳機是年輕人聽力提前衰退的主因之一。」

而「入耳式耳機」與耳塞式相似，但更加深入耳道，所以對耳朵的風險也更大，除了可能造成聽力損傷外，完全堵塞耳道還會改變耳內壓力，長期使用可能導致耳鳴、聽力下降，甚至眩暈。最後，胡皓淳重申，無論選擇哪種耳機，都要遵循控制音量，如果旁人能聽到音樂，音量絕對是過大，並限制使用時間、定期清潔、不與他人共用耳機、在有安全疑慮的場合避免使用。

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