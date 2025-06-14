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    佔地300平方公尺！北市南港區「新新公園狗活動區」啟用

    南港新新公園狗活動區今啟用。（動保處提供）

    南港新新公園狗活動區今啟用。（動保處提供）

    2025/06/14 19:29

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市動物保護處今（14日）啟用南港區「新新公園狗活動區」，這個狗活動區佔地約300平方公尺，屬小而美、交通便利的社區型設施，是南港區第2處、台北市第21處狗狗專屬活動區。台北市長蔣萬安表示，今年還規劃於內湖區、松山區及萬華區增設狗活動區，將有更多友善空間。

    蔣萬安表示，市府為讓台北市的狗狗們有更多戶外活動場，迄今成立21處狗狗專屬活動空間，「新新公園狗活動區」位於交通便利、環境優美的南港區新新公園內，為在地飼主提供了另一個新的遛狗地點選擇，讓毛孩們有充足空間放電奔跑。

    蔣萬安也分享自己是「狗派」，而大兒子則是「貓派」，時常跟他說想領養一隻貓，期待家中迎來第四位毛孩成員。他也說，府推動寵物友善捷運專車，規模逐年擴大，廣受毛爸毛媽好評；同時也配合新設狗活動區新增狗狗友善公車，開闢711與729兩條專屬路線。市府更設立「毛孩學院」，推出實體課程，協助飼主學習更多照顧毛孩的知識、技能。

    動保處今也於現場提供免費狂犬病預防注射與寵物登記服務，並舉辦「新新限定－快閃品嚐咖啡活動」讓現場民眾暢所欲言，填寫問卷即可獲得限量免費咖啡；另外，現場在活動打卡區拍照上傳社群完成打卡，即可獲得寵物沙發等好禮抽獎機會。

    南港新新公園狗活動區今啟用。（動保處提供）

    南港新新公園狗活動區今啟用。（動保處提供）

    南港新新公園狗活動區今啟用。（北市府提供）

    南港新新公園狗活動區今啟用。（北市府提供）

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