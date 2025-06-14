徒手彎折鐵條！餘料再生鐵雕 台中鐵工「鐵藝花開」

「藝想花園~太平區鐵窗花工藝展」，即日起至9月12日於太平買菸場展出。（太平區公所提供）

2025/06/14 20:22

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市太平區鐵工林玉坤與國立勤益科技大學學生共同創作鐵窗花，即日起至9月12日於太平買菸場展出「藝想花園~太平區鐵窗花工藝展」。林玉坤從事黑鐵鐵窗花製作數十年，作品廣受鄉親喜愛。太平區長陳柏宏說，林玉坤利用鐵窗花餘料再生鐵雕，展現傳統五金產業轉型能量並讓傳統工藝持續發展。

林玉坤從13歲起當學徒，憑藉精湛技藝依圖稿徒手完成鐵窗花作品，買主稱讚幾與設計圖分毫不差，而林玉坤自製專用模具及工作臺，徒手彎折鐵條，相較於機械鍛造大量產製，手作窗花耗費更多專注力及時間，作品獨特性與人情溫度廣受鄉親喜愛。

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陳柏宏參觀藝品後強調，鐵窗花是中台灣傳統民宅常見元素，展現匠師工藝及美學創意，過去多以黑鐵焊接上漆製作，因保養不易，不銹鋼鐵窗成為市場主流，太平區鵬儀路、成功東路等巷弄常見舊式鐵窗花雕飾。

太平區育才路70號一帶「諸事順利」大型鐵窗花，在社區巷弄展現工藝風貌為林玉坤近期代表作，而除了幾何圖像成品，林玉坤也將鐵條彎折焊接為貓、魚等動物外型，逗趣模樣十分討喜，此次與國立勤益科技大學學生共創作品一起展出。

太平區公所表示，太平買菸場展場位於台中市太平區東平路464號，開館時間為週二至週日上午9時至12時、下午1時至5時，週一及國定假日休館，歡迎民眾參觀共享鐵窗花工藝精華。

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