垃圾山不見了!彰化縣垃圾分類交出亮眼成績

以往每到溪州焚化廠歲休期間，彰化市草仔埔垃圾轉運站就會長出垃圾山。（彰化縣環保局提供）

2025/06/14 17:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年7月實施垃圾分類新制，提高退運標準，不只是去年垃圾總量大減3.1萬公噸，創下有史以來最低的人均垃圾量，也讓廚餘回收量成長3成6再創新高，環保局長江培根表示，感謝全民配合垃圾分類，聯手消滅彰化垃圾山。

彰化縣環保局在多項環保績效評鑑當中，成為全國唯一拿下3項特優大獎。環保局長江培根指出，焚化爐每年都要歲休大約1個月的時間，但這段期間各地清潔隊還是要照常收運垃圾，以往所收運的垃圾，就要尋找露天的暫置場來堆放，數千公噸的垃圾還要分好幾個地方來堆置，以往彰化市草仔埔垃圾轉運站，每到春夏之交就會因暫堆大量的垃圾長出「垃圾山」，惡臭都會引來廣大的地方民怨。

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江培根強調，今年焚化爐在今年3月間照常歲休，但是今年完全不必啟用暫置場，最大功臣就是全民配合垃圾分類有成，讓垃圾大為減量，讓溪州焚化廠在平日就有更多的空間與能力，幫忙其它「互惠縣市」來代燒垃圾。

而一旦當溪州焚化廠歲休時，就能夠把彰化縣垃圾運去「互惠縣市」代為處理，雙方的互惠互助原則就是「以量換量」，彰化幫忙其它縣市代燒垃圾，完全不收費，但對方就必須要幫忙代燒彰化等量的垃圾，一舉解決垃圾暫置場的惡臭與衛生問題。

環保局指出，近年來垃圾臨時暫置場已經越來越難找，有的場址陸續封場，畢竟露天裸露堆置就會引發抱怨。加上焚化爐整改完成，焚化量也跟著增加，透過互惠機制，讓焚化廠的歲休不再是各清潔隊的惡夢。

環境部日前頒發環保績效評鑑獎項，彰化縣成為全國唯一拿下3項特優大獎，分別為廚餘、焚化廠、焚化再生粒料。環保局表示，這是全民配合垃圾分類、廚餘回收及資源再利用政策的最佳成果展現

彰化縣去年實施垃圾分類新制，提高退運標準，也讓廚餘回收創下新高，獲得環境部特優肯定。（彰化縣環保局提供）

彰化縣溪州焚化廠已啟用20多年。（彰化縣環保局提供）

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