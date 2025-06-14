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    10天停水6天！ 基隆過港路人行道工程挖破水管 陳冠羽批施工粗暴

    基隆市暖暖區過港路施做人行環境改善工程，經常挖破水管，10天就停水6天。（記者盧賢秀攝）

    基隆市暖暖區過港路施做人行環境改善工程，經常挖破水管，10天就停水6天。（記者盧賢秀攝）

    2025/06/14 17:32

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市暖暖區過港路最近正在施做人行環境改善工程，市議員陳冠羽痛批，這2週暖暖區過港路陷入「大停水時代」，營造廠施工粗暴，導致住戶反覆停水，10天內就停水6天，每次有2800戶受影響，工務處表示，已要求施工廠商改善。

    暖暖過港路人行環境改善工程今年5月開始施工，預計8月完工，但近日過港路施工單位屢挖破水管，造成周邊住戶停水，同時上下班尖峰時段經常塞車。

    陳冠羽指出，過港里最近10天就停水6天，甚至連續2天白天完全無水可用，社區關懷據點剛吃完飯就停水，沒法洗碗；昨天會勘時才要求市府加強監工，要求廠商施工要小心，沒多久又挖破水管造成停水，自來水公司搶修的廠商也疲於奔命，每次搶修就有2800戶停水。

    陳冠羽指出，整條過港路1.2公里，已成了「寸步難行」的障礙賽道，要求市府加強監工管控。

    工務處長簡翊哲表示，過港路人行環境改善工程，近期已推進民房側工區，但因為開挖區域遭遇眾多橫向自來水管線，工務處已責成施工廠商，施工前先行比對住戶水錶位置預測水管位置，並輔以人工鑽打方式進行施工。不過，因為地下管線複雜，難以完全避免施工損及自來水管路，將請廠商施工時多加留意改善。

    基隆市暖暖區過港路施做人行環境改善工程，經常挖破水管。（記者盧賢秀攝）

    基隆市暖暖區過港路施做人行環境改善工程，經常挖破水管。（記者盧賢秀攝）

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