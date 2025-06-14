「科學探究競賽」高雄明華國中金牌3連覇 三民家商、高師大也奪金

明華國中學生黃芝晨（左起）、林庭毅、吳岱妮、陳煒哲，研究作品「槌之有道～一場從減震設計到手腕保護的探究」勇奪全國「科學探究競賽-這樣教我就懂」國中組金牌。（高雄市教育局提供）

2025/06/14 17:16

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025年全國「科學探究競賽-這樣教我就懂」今（14）日在國立台灣師範大學決賽，高雄市明華國中以「槌之有道～一場從減震設計到手腕保護的探究」勇奪國中組金牌，締造3連覇記錄，團隊最終拿下1金、1銀、2銅；三民家商也以探討咖啡粉對咖啡風味的研究拿到技高組金牌。

全國科學探究競賽今年來自國內外團隊共1280隊參賽，每組僅有6隊能進入決賽，明華國中就有4隊入圍，最終包辦國中組金牌、銀牌與2個銅牌，分別於工程設計、生活科學、食品實驗與農產分析領域繳出精彩表現。

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金牌作品「槌之有道～一場從減震設計到手腕保護的探究」，參賽學生吳岱妮、陳煒哲、林庭毅、黃芝晨，指導老師吳德儀、李冠徵；從槌子的構造提出創新的「自由程度」指標，實證顆粒自由移動是減震關鍵，整合揮擊角度與握柄設計，成功找出兼顧敲擊力與舒適性的組合，榮獲全國第1名。

三民家商參賽學生侯芊妘、張驊軒、林宜慶、王意晴，指導老師張聖雍、王冠傑的研究作品「探討TDS與咖啡粉細度對咖啡風味的影響研究」，在技高組勇奪金牌。作品探討咖啡粉研磨細度對TDS（全溶解固體）濃度與咖啡風味的影響，藉由控制研磨細度與注水條件，提升咖啡品質與體驗。

此外，高雄師範大學研究題目「火鍋中的科學探秘：牛奶鍋為何總是率先沸騰？」也拿到大專社會組金牌。

明華國中在2025全國「科學探究競賽-這樣教我就懂」共奪得1金1銀2銅。（高雄市教育局提供）

明華國中作品「槌之有道～一場從減震設計到手腕保護的探究」獲國中組金牌，也是學校連3年拿到金牌。（高雄市教育局提供）

三民家商作品「探討TDS與咖啡粉細度對咖啡風味的影響研究」，在技高組勇奪金牌。（高雄市教育局提供）

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