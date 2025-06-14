跨國智庫齊聚台灣分享AI治理 關注投資、透明與擴大應用

科技、民主與社會研究中心（DSET）舉辦2025國際高峰會，其中找來專家討論AI供應鏈韌性，提及國際趨勢、台灣連結與地緣政治影響等，並關注投資、透明度與擴大應用。（記者吳柏軒攝）

2025/06/14 16:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕科技、民主與社會研究中心（DSET）2025國際高峰會今（14日）登場，其中針對人工智慧（AI）供應鏈韌性，找來跨國專家及智庫代表與台灣研究員交流，包含針對歐盟的AI治理即將放寬，以利吸引外資，並提及台灣如何在AI與全球連結，在地緣政治下如何自處，並強調AI從硬體運算、軟體數據到人才等各層面治理。

今年DSET國際高峰會廣邀各國專家、智庫代表及學者齊聚台灣，針對半導體、AI、能源安全及無人機等供應鏈韌性進行交流對話，AI場次中，DSET諮詢委員吳介民主持，盼探討AI安全與創新衡平、各國AI治理差距、歐盟AI治理經驗分享、台灣如何與世界連結等。

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帕蘭泰爾技術人工智慧導入總監Anthony Bak率先發言，分享其公司如何幫國際公司導入AI建立數位孿生機制，並提到AI阻礙其一是信任，如公司主管、勞工乃至國防將軍士兵等，對AI接受度皆不同，其二則是AI模型的安全性，舉例無人機如何在戰時分辨作戰人員跟平民，應靠系統佈署，而非依賴無人機內建屬性，也呼籲國際建立共同的AI安全驗證；另提到自身矽谷出身，矽谷具有讓資本嘗試失敗的創業精神。

美國特別競爭研究計畫（SCSP）未來技術平台資深主任David Lin則分析，AI-Stack（AI多人共用與整合管理平台）第一層是硬體跟運算，第二層為軟體與數據，第三層是人才，強調一國的創新力不只發明，還要真正應用，政府須相應政策，才能讓技術有真正競爭力；他也舉例台灣要轉型成AI島，不只硬體，還要軟體與人才，應思考如何重振台灣軟體生態系。人才方面則舉美國科技公司執行長或創辦人多為移民，吸納全球人才可保持優勢。

法國蒙田研究所國際研究主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）則分享，歐盟AI發展在全球排行第三，優勢在人力資本與基礎研究，AI治理走在前沿，但弱點卻是缺乏大規模服務供應商建立供應鏈或資料網絡，也沒有大規模投資，因為在歐盟要AI創新應用符合法規的成本非常高，好消息是歐盟正在簡化規範，列為今年首要目標，代表AI監管政策轉向，也將運用歐盟資金佈署超級電腦。

DSET民主治理組組長黃凱紳則分析，台灣半導體佔先進製程9成，卻沒有匹配的AI戰略，也夾在美國與中國之間，往哪邊就會有另一邊壓力，但民主國家針對AI有問責制、透明度與尊重個人權利等，目前各國AI都在搶快，台灣卻定位不明、研究分散、仍處供應鏈下游，雖代工能力被信任，卻不是AI前沿，在AI競爭下台灣應尋求更多國際合作，若不努力，現在握有的關鍵技術仍恐被取代。

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