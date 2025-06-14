魚道串聯棲地！杉林溪加走寮溪整治 奪全球卓越建設銀獎

南投杉林溪加走寮溪生態整治工程，在攔水堰設置平坦通行踏石，提升河道親水性。（林保署南投分署提供）

2025/06/14 16:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山鎮杉林溪周邊加走寮溪流域，過去受洪災影響嚴重，林業保育署南投分署為此進行整治工程，透過打造水域動物通道的「魚道」，串聯高低差棲地，形成立體生態網絡，並以本土植生環境復育棲地，該工程勇奪2025全球卓越建設獎「銀獎」殊榮，成為林保署首件獲得國際建設環境類大獎肯定。

林保署南投分署表示，此次獲獎為「阿里山事業區第107林班保育治理工程」，地點在南投竹山加走寮溪流域，屬於杉林溪周邊受洪水災害嚴重影響地區，該工程採用生態友善治理，力求在防洪與生態間取得平衡。

請繼續往下閱讀...

工程設計以玻璃纖維混凝土的仿岩工法，除強化結構，更打造出全台首例層理型水域動物通道，以利魚類自由遷徙並與棲地連結，創造出深潭、急流、淺瀨等多樣水域環境，植生也運用本土物種，減少碳足跡，估計減碳可達250公噸。

南投分署長李政賢說，當地完成生態整治後，可見藍腹鷴出沒，以及俗稱「苦花」的台灣白甲魚使用魚道穿梭棲地，並在攔水堰設置平坦踏石，讓民眾可踏著通過水流，提升河道親水性，此次生態整治獲得國際殊榮，代表台灣保育治理工程已獲世界肯定，未來將持續推動自然工程治理，落實與自然環境共存的願景。

南投杉林溪加走寮溪生態整治工程，利用魚道串聯高低差棲地，讓俗稱「苦花」的台灣白甲魚能自由穿梭河道。（林保署南投分署提供）

南投杉林溪加走寮溪生態整治工程，吸引藍腹鷴等野生動物出沒覓食。（林保署南投分署提供）

南投杉林溪加走寮溪生態整治工程，榮獲2025全球卓越建設獎「銀獎」殊榮。（林保署南投分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法