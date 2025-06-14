獨家》高教外交再出擊！疫後首次歐洲高峰會 台法、台比高教領袖論壇將登場

台灣與法國高等教育高峰會去（113）年在台灣、台師大舉辦，共有40校、近百位台法高教代表參與。（教育部提供）

2025/06/14 16:48

〔記者林曉雲／台北報導〕高教外交再出擊！Covid-19疫情之後，首度在歐洲以「高峰會」形式，實體舉辦「台灣與法國高教領袖高峰會」及「台灣與比利時高等教育圓桌會」，教育部委託高等教育國際合作基金會（FICHET），和法國里爾大學、比利時法語共同體國際關係總署等舉辦，教育部國際司長李毓娟、我國與法國、比利時多所大學校長及國際主管參與。

台法實體論壇去年在台灣舉辦，教育部委託高等教育國際合作基金會及國立台灣師範大學主辦，邀集40所學校、近100位台法高教代表參與。今年6月17日至18日在法國里爾舉行，台灣與法國的高教界領袖，將藉此加深台法高教在科研合作、產學連結、人才培育、語言教學等關鍵領域的夥伴關係，並探討全球化趨勢下的高教國際化策略，推廣雙聯學位、師生交換、共同研究、產學研合作等成果。

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此外，，19日至20日在比利時布魯塞爾舉辦「台比高教圓桌會」，將聚焦於「小國如何因應大鄰挑戰」等議題，探討高教的國際化策略與機會，論壇包括主題演講及策略分組座談，交流彼此在國際高教合作方面的經驗與模式 。

台法高教高峰會和台比高教圓桌會具多重意義，除了深化台灣與法國、比利時的雙邊高教合作，也回應地緣政治與高教國際化趨勢挑戰，包括強化中小型民主國家的高教連結，台灣與法、比地理距離雖遙遠，卻共享民主、學術自由、人才流動等價值，法國更是歐陸高教重鎮，雙方將深化在戰略協作與學術自主性對話。

與會者包括台灣大學、清華大學、暨南國際大學等大學領袖，法國則有巴黎薩克雷、里爾、格勒諾布爾等代表出席，體現雙邊制度性合作的升級。

高教界人士分析，台法高峰會與台比高教圓桌會串聯，顯示台灣在歐洲高教外交的「北法—比—德教育弧線」，在歐洲高教與研究區格局下，台灣透過高層對話布局學術參與及科技戰略合作空間，不只是教育交流，更是台灣深化國際連結、塑造制度影響力與鞏固學術主權的重要外交平台。

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