新北市府攜手產官學研 放流海洋生物

新北市副市長朱惕之（右三）與大家共同放流海洋生物。（記者翁聿煌攝）

2025/06/14 16:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市漁業及漁業管理處14日於貢寮區海洋資源復育園區舉辦「山海造林-生物多樣性復育」放流活動，攜手產官學研共同投入海洋復育，使用循環材料及3D列印技術開發珊瑚基座，並與海洋大學合作推動海膽養殖試辦計畫，輔導養殖戶多角化經營，也可降低野外紫海膽捕撈量，共同為打造永續海洋努力。

新北市副市長朱惕之表示，為維護海洋生態及棲地健康，市府每年與漁會合作辦理覆網清除，並推動刺網漁業實名制及輔導刺網漁船轉型，落實責任漁業，市府在萬里、野柳、瑞芳、貢寮劃設4處水產動植物繁殖保育區，更在卯澳灣設立全國第一處栽培漁業示範區，讓海洋資源能生生不息，漁業永續發展。

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新北市政府結合海大及台灣山海天使協會等產學力量，推動山海造林計畫，每年於卯澳灣海域種植500株珊瑚，也積極培育優質種苗來增裕海洋資源，目前與海大培育放流生物包含九孔、花枝、海膽、黑毛、黑鯛、笛鯛、石鯛等物種，今年持續放流九孔10萬顆、紫海膽苗1萬粒、花枝苗5,000尾、黑鯛、嘉鱲魚、黃雞魚等海水魚苗超過2萬尾。

此外，考量九孔、鮑魚僅於農曆年前1季採收，為促進產業多角化經營，推動海膽養殖試辦計畫，輔導養殖戶利用養殖池混養高經濟價值且於夏季採收的紫海膽，除提升養殖戶收益，也降低野外紫海膽捕撈量。

新北市副市長朱惕之（中）代表市府與產官學研界合作放流海洋生物，推動永續海洋。（記者翁聿煌攝）

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