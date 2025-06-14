航空城搬遷戶想保留「原路名」 桃園市府修自治條例

航空城搬遷戶想保留路名，桃園市府將修自治條例。前中為市長張善政。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

2025/06/14 16:37

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市蘆竹區源福三街因航空城重劃開發將走入歷史，地方想保留路名，建議在重劃區內設源福三路，但源福三街還有三戶未搬遷。市議員劉勝全認為「道路命名及門牌編釘自治條例」，雖然對於道路命名、更名，要求不得與既有道路名稱重複或同音異字，但考量地區發展或特性，專案核備不在此限，設置福源三路於法有據，協商後源福三街改為五街才解決問題，市府也發現自治條例有缺失，已修正報議會審查。

民政局表示，「道路命名及門牌編釘自治條例」對於道路命名、更名，要求不得與桃園市既有道路之名稱重複或同音異字；但四條之一提到，考量道路命名為適應地區發展或特性，專案核備不在此限，修正草案針對四條之一，將專案核備侷限在「跨行政區」，至於同一行政區則排除在專案核備範圍。

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由於「道路命名及門牌編釘自治條例」於2017年公布，之前桃園就有很多同行政道路同音異字情形，依照道路命名及門牌編釘作業要點，需1/5住戶連署，附具命名理由送交戶政事務所審查，審查通過後，由區公所辦理意見調查，逾2/3住戶同意後，由戶政事務所報請市府核定，但目前無人提案。

桃園市有12組同音異字路名異生混淆，包含中壢區中原路與中園路、桃園區北新街與北興街、桃園區建新街與建興街、平鎮區新榮路及興隆路，八德區建新街與建興街，楊梅區富元街與富源街，蘆竹區新福街和興福街、蘆竹區大興路與大新路，龜山區龍新街與龍興街，龍潭區龍源路與龍元路、龍潭區龍興路與龍新路，觀音區福新路與福興路。

至於不同行政區相同路名，包含中正、中山、中華、復興等比比皆是，另外大溪月眉里主要道路要命名「月眉路」時，就因為中壢有月眉路一度被否決，最後是地方抗爭表達意見後才保留月眉路名。

市議員劉勝全指出，蘆竹區的源福三街因航空城重劃開發將走入歷史，地方想保留路名，在重劃區內設源福三路，地方認為「路」與「街」不同，且源福三街一年後也將走路歷史，加上「道路命名及門牌編釘自治條例」允許專案核准，才協助源福三街，未料新路命名被民政局擋下，經協調後，源福三街住戶同意更名為源福五街，才解決源福三路命名問題。

事實上，同一行政區同音異字道路名，若單憑口述容易生混淆，例如桃園區北新街與北興街街廓相隔僅70公尺，連警消勤指中心接獲民眾報案電話，都會多問一句「新舊的新」，還是「高興的興」，更遑論外地人。

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