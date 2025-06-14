天氣轉晴但屏東山區水勢仍急 海神宮封閉勿進入

海神宮禁止旅客進入。（記者葉永騫攝）

2025/06/14 16:11

〔記者葉永騫／屏東報導〕熱帶性低氣壓造成南部山區雨勢不斷，雖然天氣已轉晴，但山區溪流仍然相當湍急，11日發生3人溺斃的屏東海神宮仍然封閉，請民眾不要進入，而三地門鄉公所邀集地主協調管理方式也將延到下週再進行。

屏東海神宮11日發生3人戲水溺斃意外，由於前往海神宮必須經過許多私人土地，且缺乏管理，加上水勢表面上安全，水面下卻是暗流不斷，相當危險，因此沿途設有許多警告標誌，提醒民眾不要戲水、游泳，也請遊客不要進入，但仍有不少人不理會警告標誌進入玩水，因此每年都發生溺水意外，這次發生意外後，加上連日來雨勢不斷，溪流湍急，完全不適合民眾到河流戲水，所以在海神宮拉起了警示線，請民眾不要入內。

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三地門鄉公所表示，海神宮的管理及垃圾亂丟問題，鄉公所早就通知23名地主進行研商，但大部分的地主興趣缺缺，沒有出席會議，只好延至下週再研商，對於縣府建議鄉公所購買或徵收海神宮沿溪土地，以利進行管理，鄉公所認為有困難，除了經費龐大外，地主也不一定同意被徵收或價購，鄉公所希望地主能夠組成管理委員會或協會對海神宮進行管理及清潔，但變數仍然很大，短期內海神宮仍然封閉，請民眾不要前往戲水，以免發生危險。

海神宮的入口處拉起了警示線，禁止遊客進入。（記者葉永騫攝）

海神宮等山區溪流都相當湍急。（記者葉永騫攝）

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