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    嘉縣布新國小海上畢典 16生闖關「向海洋致敬」

    布新國小今天舉行海上畢業典禮，畢業生挑戰水上鋼鐵人任務。（布新國小提供）

    布新國小今天舉行海上畢業典禮，畢業生挑戰水上鋼鐵人任務。（布新國小提供）

    2025/06/14 16:06

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮布新國小長期推動多元水域運動，今天舉行海上畢業典禮，20名畢業生中，16人報名挑戰，在天氣不穩的惡劣海象中，順利完成淨灘、獨木舟、OP帆船、水上鋼鐵人等水上活動闖關項目，取得畢業證書。

    今畢業典禮，嘉義縣體育會理事長翁聰賢等人到場觀禮，如崇記貿易股份有限公司、海順力船舶事業有公司等企業代表，以及嘉義縣太保救難協會等單位，在場協助活動進行，為畢業生加油打氣。

    布新國小16名畢業生，今上午原要前往外傘頂洲淨灘，因海象惡劣，在水上摩托車教練協助下，先到布袋「小確幸」海灘淨灘，再沿著航道前往布新橋，最後返回布袋第三漁港進行闖關，挑戰獨木舟、OP帆船、水上鋼鐵人等任務。

    布新國小校長陳月珍表示，畢業是一個學習階段的結束，希望透過海上畢典的水域活動體驗，讓孩子們不僅學到水域技能，還能勇敢面對挑戰、珍惜自然環境的態度與責任感。

    畢業生李若瑋表示，挑戰水上鋼鐵人時，舉著校旗站上海面，「彷彿全場目光都在我身上」，是讓人興奮又難忘的體驗；畢業生蔡家宇說，從海上回望布袋，跟陸地上看到的很不一樣。

    另名畢業生蔡翰瀅、蕭敏瀞分享，騎水上摩托車、參與淨灘，能為地球出一份力，保護海洋，很有成就感，與同學一起完成挑戰，成為最難忘的畢業回憶。

    布新國小教導主任陳靖鈞說，學校位於布袋鎮海埔新生地，長期培育水域活動人才，此次活動結合畢業週課程，除鼓勵學生親近海洋、體驗多元水域運動外，更透過實際行動強化學生對水域遊憩的防溺安全意識，培養自我保護能力與團隊合作精神。

    布新國小畢業生體驗水上摩托車，留下難忘畢業回憶。（布新國小提供）

    布新國小畢業生體驗水上摩托車，留下難忘畢業回憶。（布新國小提供）

    嘉義縣布袋鎮布新國小長期推動多元水域運動，今天舉行海上畢業典禮。（布新國小提供）

    嘉義縣布袋鎮布新國小長期推動多元水域運動，今天舉行海上畢業典禮。（布新國小提供）

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