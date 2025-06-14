台中港漁民憂7/15防空演習封港 民政局：漁船都可正常航行

台中市政府說明，演習並沒有要封港，船隻都可正常行駛航道。（記者張軒哲攝）

2025/06/14 16:36

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市2025城鎮韌性（防空）演習7月15日下午1點30分到2點登場，沙鹿、清水、梧棲區是重點驗證區，除了陸、空交通，台中港區漁民流傳市府將封閉主航道，影響船舶通行。台中市府今天說。演習沒有要封港，船隻都可正常行駛航道，請漁民放心。

清水、梧棲、沙鹿3區25萬人，須配合於7月15日防空演習。民政局長吳世瑋說，防空演習當天下午1點30分到2點人車管制，若民眾原本已在建築物內，只須關燈、暫停活動即可，不必特地到地下室避難；若是在戶外活動，或騎車、開車者，將由警察與民防人員引導進入鄰近避難處所。行駛於高速公路與快速道路車輛不受演習影響，但若車輛於演習期間下交流道，則須接受現場管制與引導。

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這次演習範圍包含台中港區，漁民傳聞演習期間要封港，漁民指出，預演6次與正式演習1次，演習前還要提早準備，相關參演船機要就定位，主航道要管制船舶進出，影響甚鉅。

民政局說，演習籌辦單位已與主責演習實作的台中港務公司共同選定不妨礙航道、碼頭作業的一個定點，演練如何救援遭導彈攻擊的船隻，並沒有要封港，船隻都可正常行駛航道，請漁民放心。

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