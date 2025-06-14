視察嘉縣東石抽水站防汛整備 卓榮泰：水利作戰需中央與地方合作

行政院卓榮泰今到嘉義縣東石鄉視察防汛整備作業，強調中央與地方通力合作，未來將從根本解決水患問題。（記者王善嬿攝）

2025/06/14 15:49

〔記者王善嬿／嘉義報導〕汛期到，行政院長卓榮泰今到嘉義縣東石鄉白水湖第一滯洪池抽水站，視察防汛整備情形，他表示，水利作戰需要中央與地方通力合作，經濟部水利署已提出跨年度更大的計畫，還在審議中，未來從根本、系統性解決水患問題，達到最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準等目標。

嘉義縣東石鄉、布袋鎮等沿海地區，因地層下陷、排水坡度不足，2018年「823豪雨」災情慘重，經中央前瞻基礎建設計畫經費補助，由嘉義縣政府辦理區域排水系統整治、廣設滯洪池、村落治水工程等改善積淹水情形，去年凱米颱風未釀淹水災情，展現成效。

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卓榮泰今與經濟部常務次長賴建信、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等人一同視察，他回憶，2018年曾與當時的行政院長賴清德總統到東石勘災，記得淹水高度達1.6公尺，親身體驗淹水的痛苦；政府從8年800億的治水工程，到前瞻基礎建設計畫，有些水患問題已經解決，還有些遺留的要從根本的源頭系統性問題解決，因此今年中央增加159億元治水預算，總預算達551億元，系統性治理。

卓榮泰說，經濟水利署已提出跨年度更大的計畫，目前審議中，希望藉此計畫達成「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」3項目標，未來以以保障人民生命財產安全。

翁章梁說，因地層下陷日益嚴重、極端氣候導致海平面上升，以及山區降雨集中流向下游等多重因素影響，東石、布袋等沿海地區長期處於淹水高風險區域。嘉縣已設置684座水門、279座抽水站、245組淹水感測器、23座滯洪池，以及228台移動式抽水機，強化防災設施與應變效能。

翁章梁表示，立法院昨三讀通過前瞻基礎建設計畫第五期預算，嘉義縣治理工程補助獲核定約58億元，作為縣府今年與明年治水經費，縣府將善加運用，加速推動及完善後續工程。

行政院長卓榮泰（前排左五）今到嘉義縣東石白水湖第一滯洪池抽水站視察。（記者王善嬿攝）

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