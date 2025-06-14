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    芒果與番石榴獲准輸歐盟 卓榮泰：台灣水果世界飄香

    台灣芒果與番石榴獲准輸歐盟，行政院長卓榮泰今（14）日在臉書表示，「我們繼續努力，讓台灣水果世界飄香！」 （圖取自卓榮泰臉書）

    台灣芒果與番石榴獲准輸歐盟，行政院長卓榮泰今（14）日在臉書表示，「我們繼續努力，讓台灣水果世界飄香！」 （圖取自卓榮泰臉書）

    2025/06/14 16:01

    〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣農產外銷再傳捷報，農業部昨（13）日表示，日前已接獲歐盟執委會衛生與食品安全總署（DG SANTE）通知，開放我國芒果與番石榴輸入。行政院長卓榮泰今（14）日在臉書表示，「我們繼續努力，讓台灣水果世界飄香！」

    「好消息！台灣芒果跟芭樂可以出口到歐盟國家了！」卓榮泰強調，真正不簡單，歐盟執委會衛生與食品安全總署（DG SANTE）日前正式通知，我們的芒果跟芭樂（番石榴），開放進入歐盟市場！

    卓榮泰指出，歐盟對果實蠅寄主鮮果實限制非常嚴格，所以這代表台灣的檢疫技術與控管病蟲害的能力，再度獲得國際肯定！「我們繼續努力，讓台灣水果世界飄香！」

    農業部強調，我國芒果目前已可輸銷日本、韓國、澳洲、紐西蘭、加拿大、新加坡、香港、馬來西亞等國，番石榴則獲美國、加拿大、中國、香港、新加坡、馬來西亞、汶萊及帛琉等國開放准入，這次成功展現我國檢疫處理技術與管理制度的專業性、成熟度及國際信賴度，有效突破鮮果輸銷歐盟高標準門檻，為我國水果業者開創更廣大外銷市場。

    農業部表示，為進一步擴大台灣農產品的國際能見度及出口，將結合駐外單位與臺僑商會在地經驗與資源，對接當地大型通路之採購需求，協力布建當地重要水果及農漁產品銷售網絡，建立長期穩定的供應鏈基礎，並持續透過荷蘭、法國、波蘭、立陶宛等雙邊農業合作場域鏈結農產業者建立合作夥伴關係，以及透過運動賽事與文化場域等跨域多元宣傳管道，積極切入當地消費市場。

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