馬公國中畢典課桌椅打擊樂表演 「一鳴驚人」獲好評

馬公國中畢業典禮，課桌椅打擊樂影片一鳴驚人。（馬公國中提供）

2025/06/14 15:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕6月是驪歌高唱的季節！各校紛紛舉行畢業典禮並出奇招，希望讓畢業生展翅高飛之餘，也對母校留下深刻的印象。澎湖最大國中-馬公國中，昨（13）日在澎湖縣演藝廳舉行第55屆暨補校第43屆畢業典禮，見證每一位畢業生在人生道路上的重要時刻，其中課桌椅打擊表演影片「一鳴驚人」，在網路上廣受各界好評。

原本是教室上課的課桌椅，在畢業典禮場合中，卻突然搖身一變成為打擊樂器，讓現場觀禮民眾，先是丈二金剛摸不著頭腦，當打擊社同學整齊劃一打出節奏及聲音後，立刻掌聲不斷，影片經上傳網路，更是贏得一片好評，認為是送給畢業生最好的祝福禮物，更是展現學生平常學習成果。

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馬公國中校長黃銘廣表示，這批打擊樂社的學子，都是文澳國小畢業到馬公國中就讀，由文澳國小老師陳盈秀、陳益特指導。使用課桌椅表演，主要是考慮打擊樂器過於沉重，不適合搬運，因此在簡便及留下深刻印象雙重考慮下，使用課桌椅當表演樂器。

針對馬公國中畢業典禮精彩表演，副議長藍凱元表示，看著年輕的學子們滿懷夢想，也看到補校畢業生努力不懈的精神，內心無比感動。畢業不是結束，而是一段嶄新旅程的開始，願大家在人生的下一站，都能勇敢前行、堅定信念。感謝馬公國中全體師長辛勤付出，讓孩子們在學習的路上茁壯成長。也祝福每一位畢業生，前程似錦，一帆風順。

馬公國中畢業典禮，各界嘉賓雲集。（馬公國中提供）

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