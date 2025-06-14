靈鷲山福城放光玉佛、多寶臥佛開光安座 6/22開城

靈鷲山福城「放光玉佛」與「多寶臥佛」今天開光安座，新北市副市長朱愓之（右3）出席。（記者翁聿煌攝）

2025/06/14 16:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市副市長朱惕之今天出席靈鷲山福城「放光玉佛」與「多寶臥佛」開光安座祈福大典，典禮由心道法師主持，信眾齊聚共襄盛舉，福城位於貢寮福隆聖山寺旁，背山面海，從福隆車站步行即可抵達，將於22日開城，不僅是宗教聖地，也融合藝術、人文與自然景致，將成為東北角旅遊新景點。

朱惕之說，靈鷲山長年參與慈善公益，透過「臘八送暖呷平安」、浴佛祈福與淨灘等活動，讓信仰落實於日常、溫暖社區，多次獲市府表揚為績優宗教團體。

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靈鷲山永和「世界宗教博物館」致力於推動跨宗教和平對話，設立「普仁獎學金」鼓勵品德優良學子，疫情期間積極捐贈防疫物資、協辦超薦法會，近年也舉辦「惜惜地球友善市集」，融合環保與佛法精神，持續為社會注入正念與善行。

常存法師說，福城不僅是一座佛寺，更是一處廣植福田、發菩提心、緣起成佛的願行之地，象徵著心道法師「利益眾生、人人幸福」的初心與願力，這裡除了是佛像安奉之所，更是一個融合佛法教育、文化藝術與心靈轉化的平台，22日的開城儀式，將作為靈鷲山創建42週年的獻禮，也是在世界宗教博物館後，靈鷲山再度為世人開啟的心靈門戶，傳遞和平與覺醒的力量。

民政局補充，福城開城適逢靈鷲山創建42週年，6月22日到8月9日舉辦「有FU生活節」，規劃百人靜心、森林餐桌、頌缽行禪、抄經品茶、親子劇場等系列活動，並結合市集展演、主題闖關，邀請民眾走進福城，體驗靈性文化、感受福氣能量，更多活動資訊可上福城官方臉書查詢。

新北市副市長朱愓之參加靈鷲山福城玉佛開光典禮。（記者翁聿煌攝）

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