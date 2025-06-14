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    雲縣府與4大超商簽訂代收合約 斗六、虎尾將擇期重啟停車收費

    虎尾鎮去年試辦路邊停車收費，因超商代收服務中斷，且試辦期滿，今年4月已暫停收費，縣府已和超商完成代收簽約，公所將重啟停車收費。（記者李文德攝）

    虎尾鎮去年試辦路邊停車收費，因超商代收服務中斷，且試辦期滿，今年4月已暫停收費，縣府已和超商完成代收簽約，公所將重啟停車收費。（記者李文德攝）

    2025/06/14 15:32

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣目前僅斗六市、虎尾鎮開辦部分路段停車收費，斗六因廠商虧損去年底解約，虎尾則今年試辦期屆滿，暫停收費。為解決繳費問題，縣府已與4大超商簽訂代收停車費合約，並完成系統介接。斗六、虎尾公所表示，將重啟停車收費，實施日期將另行公告。

    2023年斗六市公所首先開辦路邊停車收費，起初因無超商繳費方式，民眾反映不便，後更換廠商與超商簽約，納入代收繳費，不過去年底廠商不堪虧損提前解約，目前1400多格停車暫停收費。至於虎尾鎮公所則於去年5月開始試辦4路段137格停車收費，因其超商代收服務由斗六市協助，故代收服務也因此中斷。今年4月虎尾試辦期屆滿後，同樣暫停。

    縣府交通工務局長汪令堯表示，因各縣市都由地方政府統一向4大超商簽約代收路邊停車手續費，為避免虎尾、斗六因無超商代收持續暫停收費，3月已與超商端簽訂合約，代收停車收費系統已在本月11日完成介接，未來各鄉鎮隨時可啟動停車收費。

    至於何時重啟收費，斗六市長林聖爵指出，相關整備工作進行中，盼能趕在7月就能啟動收費，屆時將以人工開單，確切收費日前將另行告知。此外因有部分路段尚未收費而遭車輛占用停放，市公所將持續盤點新增停車格，預計年底前增加至3000格。

    虎尾鎮長林嘉弘表示，為解決鎮內違規停車亂象，路邊停車收費將會持續辦理，現在縣府已協助與4大超商簽約，解決代收問題，公所將重新上網招標並研議擴大收費範圍，屆時將會公告收費日期及路段。

    縣府與超商簽約代收停車費，斗六市公所正著手規劃重啟收費。（記者李文德攝）

    縣府與超商簽約代收停車費，斗六市公所正著手規劃重啟收費。（記者李文德攝）

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