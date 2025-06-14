淡水農夫林建訓種出439公斤超巨南瓜 起重機才搬得動

淡水農夫林建訓（中）種出732台斤南瓜奪得冠軍，大到要起重機才搬得動。（記者陳奕劭攝）

2025/06/14 15:15

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市農業局今天（14日）在淡水金色水岸舉辦「全國大南瓜比賽頒獎暨展售會」，吸引全國各地超過150名農友參賽，最終由淡水區農友林建訓以732台斤（約439公斤）成功奪得冠軍。林建訓分享，今年選在葉片多的花授粉並調整種植密度、幫南瓜蓋網子，成功讓大南瓜變重。

新北市農業局今天在淡水金色水岸舉辦「全國大南瓜比賽頒獎暨展售會」，需要用起重機布置的「重量組」由林建訓奪冠，「創意組」由金山區農友徐榮輝拿下冠軍，「食用南瓜品質組」由深坑區農友高金瑞奪得，「品質組」由淡水區農友蔡正添奪冠。展示會現場展示732台斤大南瓜、以及各式南瓜可供拍照，同時有32攤農產品，展售會今明兩天舉辦至下午5點。

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林建訓今年已是第8次在大南瓜比賽奪冠，去年以624台斤獲得亞軍。他表示，去年比賽檢討後發現因為藤蔓葉片少以致養分不足，今年選在葉片多的花授粉，確保養分足夠，也調整種植密度，從1間溫室2顆改為1間1顆，還幫南瓜蓋網子，成功讓大南瓜重量增加100多台斤。林建訓說，很高興將冠軍留在淡水，未來會繼續參賽。

新北市長侯友宜指出，新北是北台灣南瓜種植面積與產量最多的縣市，更成為淡水代表性農產，未來市府會協助各區農會推廣農產品，鼓勵地產地消，減少食物里程。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，感謝新北市政府與聯邦銀行贊助，讓比賽更加熱烈。展場不只展示優勝南瓜，也買得到新鮮南瓜與加工商品，購買詳情可至淡水區農會超市粉絲團查詢。

大南瓜比賽展售會現場展示大南瓜、觀賞南瓜、以及用創意裝扮的創意南瓜。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜出席「全國大南瓜比賽頒獎暨展售會」，開心與超大南瓜合影。（記者陳奕劭攝）

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