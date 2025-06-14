DSET國際峰會聚焦供應鏈韌性 美資深研究員建議G7改T7

美國傳統基金會中國與國家安全政策資深研究員葉望輝（Stephen Yates）暢談半導體供應鏈議題，並盼仿G7模式，建立新興科技的國家級領袖與產業代表峰會如T7，台灣也可擔任其中要角。（記者吳柏軒攝）

2025/06/14 15:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕科技、民主與社會研究中心（DSET）舉辦2025國際高峰會論壇，廣邀各國專家、智庫代表，聚焦半導體、AI、能源安全及無人機等供應鏈韌性戰略，如美國資深研究員葉望輝（Stephen Yates）便建議G7（七大工業國組織）改為T7，建立科技為主的民主聯盟，也開玩笑稱「T也可代表台灣」，顯示對台灣半導體重視。

DSET今（14日）舉辦國際論壇，邀集美、歐、日、韓、澳、烏等各國專家與國內產官學研共同交流，由半導體供應鏈議題打頭陣，美國傳統基金會中國與國家安全政策資深研究員葉望輝提到，如今國際機構被中國控制，未來新興科技須重新安排，主張G7概念上，可建立半導體相關的T7聯盟，讓稀土、能源等與半導體相關的民主供應鏈更完整安全，T也可代表台灣。

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DSET執行長張智程表示，近年地緣政治，台灣須保持關鍵技術與地位，AI為戰略地位，台灣盼當世界最可靠的合作夥伴，但須防堵中國如華為公司藉由影子公司規避審查，須更強大出口管制，建立盟國間的市場與策略等。

日本地經學研究所所長鈴木一人則呼籲，盟國間組成網絡，共享資源，達到各國都有製造半導體能力，以提供危急時刻生產。

韓國貿易安保管理院院長徐廷珉表示，韓國在進口供應鏈有法規與穩定基金，避免中斷，目前規模10兆韓元（2160億多台幣），也提高罰則防堵關鍵物資、敏感科技外流，新韓國總統李在明近期上任無縫接軌，半導體AI是首要任務，管理新興科技議題上也獲跨黨派支持。

蘭德公司科技分析資深顧問Jimmy Goodrich則看見，中國產能過剩，造成市場非公平競爭，未來美國與盟友間的半導體安全韌性需朝向保護與提升兩大方向，首先確保對手無法進一步擴大，包含成熟製程，而美國要重建供應鏈，台灣值得學習，美國公司對台灣創新也有推力。

國科會主委吳誠文也與會致詞，他強調，台灣半導體晶片強大、高良率，未來要跟全球產業共同合作，除了2奈米等先進製程，成熟製程如12奈米、28奈米等也是國安產品的關鍵，盼與民主供應鏈國家形成重要盟友，促進全球穩定與繁榮。

國安會諮詢委員李育杰則說，期待借鏡烏克蘭、歐洲等智庫夥伴，打造具韌性與安全的供應鏈，除強化台灣產業實力與戰略自主性，也確保台灣在全球供應鏈生態系不可或缺的地位。

科技、民主與社會研究中心（DSET）舉辦2025國際高峰會論壇，廣邀各國專家、智庫代表，聚焦半導體、AI、能源安全及無人機等供應鏈韌性戰略。（記者吳柏軒攝）

科技、民主與社會研究中心（DSET）舉辦2025國際高峰會論壇，廣邀各國專家、智庫代表，聚焦半導體、AI、能源安全及無人機等供應鏈韌性戰略。（記者吳柏軒攝）

國科會主委吳誠文出席DSET舉辦的2025國際高峰會論壇，致詞強調台灣半導體願當全球民主國家供應鏈的可信賴夥伴。（記者吳柏軒攝）

科技、民主與社會研究中心（DSET）舉辦2025國際高峰會論壇，其中關注半導體供應鏈韌性，廣邀美國、日本、韓國等專家、學者及智庫代表交流。（記者吳柏軒攝）

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