台南安平觀光新亮點 「潮龍宮」結合產業文創打造親子趣

台南安平「潮龍宮蝦餅觀光工廠」提供相關產業文化導覽。（記者王姝琇攝）

2025/06/14 14:53

〔記者王姝琇／台南報導〕安平「潮龍宮蝦餅觀光工廠」今天開幕，台南市長黃偉哲出席開幕剪綵，肯定業者深耕台灣海鮮餅乾產業，結合觀光與文創資源，打造兼具教育、娛樂與產業價值的親子景點。

位於安平路的潮龍宮蝦餅觀光工廠，由卡卡食品工業有限公司出資興建，外觀結合在地風格與創意設計，並鄰近安平老街與港區，廠內備有伴手禮商店、產業文化導覽，並提供蝦餅DIY體驗、在地風味料理，讓遊客深入了解台南蝦餅的歷史與工藝，是親子共遊的好去處。

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黃偉哲指出，潮龍宮蝦餅觀光工廠結合在地特色推出蝦餅、魷魚絲等受歡迎的伴手禮，可望成為熱門打卡景點。歡迎全國旅客前來參觀、品嚐美食，體驗台南的熱情與風味，並祝福潮龍宮開幕順利、生意興隆。

南市府表示，台南長年推動多元觀光與深度旅遊，鼓勵企業結合地方文化與產業特色，打造創新景點。潮龍宮不僅提供全新觀光體驗，也展現企業對地方產業的投入與創意。未來市府將持續與各界合作，支持更多具創意與產業價值的場域進駐台南，讓古都成為創意旅遊之城。

台南安平「潮龍宮蝦餅觀光工廠」提供蝦餅DIY體驗。（記者王姝琇攝）

台南安平「潮龍宮蝦餅觀光工廠」今天開幕。（記者王姝琇攝）

台南安平「潮龍宮蝦餅觀光工廠」今天開幕。（記者王姝琇攝）

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