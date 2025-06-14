ㄤㄤㄤ～「巨型哆啦A夢」今明兩天快閃台北市民廣場

12米高的哆啦A夢以及60個造型各異的多啦A夢，今明兩天快閃台北市民廣場。（記者甘孟霖攝）

2025/06/14 14:50

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市觀光傳播局攜手聯合數位文創，以國際人氣IP「哆啦A夢」推出《100%哆啦A夢遊台北》，6月14、15日於台北市政府前市民廣場舉辦快閃活動，邀請民眾至台北市12行政區任意門主題裝置打卡，感受台北的城市魅力，體驗如同哆啦A夢穿梭任意門的探索旅程。

觀傳局表示，今、明兩天於北市府前市民廣場舉辦《限時開啟！100%哆啦A夢台北快閃》活動，現場展出高達12米的哆啦A夢大型氣偶與近60座不同造型立體哆啦A夢，也安排人氣角色人偶見面會，讓市民度過一個愉快的週末。

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觀傳局點出，哆啦A夢是全球知名IP，不僅能夠喚起跨世代共鳴，也帶動城市觀光新潮流，多啦A夢的道具「任意門」象徵自由穿越空間與實現想像。此次活動選定新北投車站、士林官邸、花博公園新生園區、大稻埕碼頭、西門町、大安森林公園、大湖公園、南興公園/南港車站、慈祐宮/饒河街、台北自來水園區、貓纜貓空站、市民廣場/台北101，分別設置任意門主題裝置讓民眾打卡。

6月28日至9月14日期間，民眾只要到台北市12行政區任意門景點，任選3處任意門裝置拍照打卡，並完成指定任務，就有機會獲得限量哆啦A夢徽章1枚；也可掃描任意門說明牌上的台北旅遊網、現在玩台北APP QRcode，獲得更多景點及旅遊資訊。

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