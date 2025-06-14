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    天氣因素澎湖機場5航班重飛 313名旅客受影響

    澎湖機場14日上午5航班重飛，影響313人。（記者劉禹慶攝）

    澎湖機場14日上午5航班重飛，影響313人。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/14 15:00

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖受到低壓外圍環流影響，掀起強風巨浪，上午8點多海面甚至出現巨大水龍，海運雖維持正常，但「海盜船」過程卻讓遊客相當不舒服；另外天氣也影響到班機，導致5航班重飛，再度在台灣上空畫出「迴紋針」圖案。

    1架原定上午7時由高雄飛往澎湖的立榮航班（編號8689），7時16分起飛，表定7時45分抵達，但因無法降落，在台澎上空滯留重飛，再度畫出「迴紋針」圖案，最後在上午9時7分平安抵達澎湖機場。

    根據澎湖航空站今日統計，澎湖機場早上7時30分至8時15分之間，受天候因素影響到場共有5航班重飛，分別為台北往澎湖1航班、台中往澎湖1航班、高雄往澎湖3航班，總計影響離場旅客共313位，下午航班已恢復正常起降。

    另外，藍色公路今日嘉義往澎湖船班雖皆正常航行，但過程並不舒服，部份路程顛簸，很像「海盜船」，許多旅客因此暈船；上午8時澎湖雞善嶼北面海域出現巨大水龍捲，持續約半個小時左右，船長見狀紛紛調頭閃避「風頭」，避免發生危險。

    澎湖機場上午5航班重飛，上空重現「迴紋針」圖案。（flightradar24 航班追蹤器提供）

    澎湖機場上午5航班重飛，上空重現「迴紋針」圖案。（flightradar24 航班追蹤器提供）

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