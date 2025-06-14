談學習歷程與招生爭議 林健正：大學應體現文明社會教育理想

談現行高中學習歷程與大學招生爭議，陽明交大退休教授林健正認為大學應思考並體現文明社會的教育理想。（林健正提供）

2025/06/14 14:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕近期大學個人申請結果陸續放榜，除有台中某高中生學習歷程遭疑造假被5所大學醫學系取消錄取資格，也有大學不看學習歷程以面試表現做為錄取標準，這幾年高中學習歷程檔案和各類證明文件成為高中學子升大學競逐目標，陽明交大退休教授林健正認為，大學應在嚴格的招生標準與教育的寬容間找到平衡，體現文明社會的教育理想。

林健正說，依據資料，2023-2024學年度學習歷程爭議案例較前一年增長約20%，當這些資料成為爭議焦點時，如何平衡誠信要求與教育包容也成為挑戰。

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他舉，近來台大與陽明交大兩所頂尖大學在處理學習歷程爭議時，展現截然不同的態度與邏輯。有1名高中生同時錄取台大醫學系與電機系，其2024年全國科展作品被檢舉疑似抄襲指導教授2018年論文。而台大確認該學生經繁星錄取，面試成績占100%，未採計學習歷程或科展分數。學生面試表現獲評分老師認可，因此科展抄襲爭議不影響錄取資格。台大不將科展爭議視為學術倫理問題影響口試，展現寬容與彈性。

但有名高中生申請陽明交大醫學系，備審資料陳述「最佳辯士」與實際獎項「優秀辯士」不符，雖據實繳交獎狀，校方認為「難以認定有造假之實」，但以陳述不符影響考試公平性為由，書審成績（10%權重）不予計分，取消錄取資格。校方強調考試的公平性，視資料差異為違規，採嚴格處置。

他認為，兩校在處理相關爭議時，台大與陽明交大在誠信標準執行上有不同的結果，台大認為科展抄襲爭議不影響錄取，繁星計畫評分獨立性強，處置寬容；陽明交大則以陳述不符為由取消資格，強調誠信與公平，但處分或許過嚴。這種差異也反映兩校對教育價值的不同詮釋。

他也建議，未來兩校或許可整合功績主義的競爭精神與共融的包容原則，設計更全面的評估機制，像是結合背景補償與誠信審查，確保精英標準與多元價值並存。如此，大學才能在嚴格的招生標準與教育的寬容精神間找到最佳平衡，實現文明社會的教育理想。

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