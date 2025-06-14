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    地震又暴雨！玉山瓦拉米步道坍方、山澗變瀑布 山友避免進入

    玉山瓦拉米步道因地震頻繁又受暴雨襲擊，在登山口附近出現坍方影響通行。（玉管處提供）

    玉山瓦拉米步道因地震頻繁又受暴雨襲擊，在登山口附近出現坍方影響通行。（玉管處提供）

    2025/06/14 14:45

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山東部園區瓦拉米步道，近日受熱帶低壓暴雨影響，步道沿線出現坍方與溪水暴漲，甚至山澗還成了瀑布，玉山國家公園管理處緊急派員搶修，惟步道去年因颱風重創導致邊坡不穩，提醒山友近日山區仍有降雨機會，加上地震頻傳，山友應避免上山，以維護登山安全。

    玉管處表示，瓦拉米步道從登山口進入大約500公尺處，就因去年颱風崩坍形成致災點，之後每遇大雨就容易有落石影響通行，近日因熱帶低壓帶來暴雨，導致步道又出現泥流，再往山區前進，邊坡山澗還因大雨成了瀑布，就連平常容易通過的小溪溝，現也出現暴漲情況，增加涉水難度。

    玉管處強調，瓦拉米步道雖有派人巡查，並緊急排除路況，但更深山的路段，巡查人員受雨勢影響尚無法抵達，考量山區常下雨，且最近地震頻繁，雖步道還不需封閉，但仍提醒山友近期非必要應避免進入，待天氣穩定再入山，確保自身安全。

    玉山瓦拉米步道受暴雨襲擊，步道沿線的山澗還成了瀑布影響通行。（玉管處提供）

    玉山瓦拉米步道受暴雨襲擊，步道沿線的山澗還成了瀑布影響通行。（玉管處提供）

    玉山瓦拉米步道受暴雨襲擊，步道小溪溝出現暴漲情況，增加涉水難度。（玉管處提供）

    玉山瓦拉米步道受暴雨襲擊，步道小溪溝出現暴漲情況，增加涉水難度。（玉管處提供）

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