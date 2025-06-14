物價漲影響樂捐 雲林民間團體連12年辦園遊會做公益

驛起響愛社區關懷協會日在虎尾安慶國小舉辦公益園遊會，近60個攤位共同響應。（記者李文德攝）

2025/06/14 14:41

〔記者李文德／雲林報導〕受物價上漲等因素，雲林家扶中心物資、捐款減少，其中雲林家扶更是考慮將減少獎助學金、學習資源提升補助名額。為此，由民間團體「驛起響愛社區關懷協會」已連續12年舉辦公益園遊會，今（14）日在虎尾安慶國小登場，近60個攤位共同響應。協會理事長吳麗春表示，所得盈餘將悉數收入盈餘將捐給家扶及若瑟基金會。

雲林家扶中心督導歐厚成表示，相較於去年1至5月，近期物資捐贈減少約4成多，往年此時家扶中心物資室已有白米、麵條、罐頭等生活物資，不過到目前為止物資室內僅剩數百包白米，另外捐款也少了將近3成。

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歐厚成表示，曾向捐助單位請教減少原因，主要都是因近年來通貨膨脹而導致，近期更是因為受美國總統川普祭出對等關稅政策，雖目前延緩90天。不過大多單位因預期心理，深怕關稅真上路後會影響收益，因此減少物資、款項支出。

歐厚成表示，每學期頒贈的獎助學金、每月的學習資源補助金超過700名學生受惠，如捐款持續縮水的話，不排除考慮將名額減少。

為響應公益，驛起響愛社區關懷協會已連續12年舉辦公益園遊會，雲林縣副縣長謝淑亞、虎尾鎮長林嘉弘、雲林縣議員黃美瑤、林文彬等人到場響應，近60個攤位販賣美食、手工藝品，吸引民眾消費。

謝淑亞表示，12年來園遊會的愛心影響力不容小覷，實際幫助雲林縣有需要的民眾，讓社會越來越好。協會理事長吳麗春表示，感謝各方資源長期響應，讓活動12年從不缺席，目前為止捐出的善款超過300萬，此次義賣結餘將會捐給雲林家扶中心及若瑟醫院長期照顧基金，照顧偏鄉家扶家庭及獨老。

驛起響愛社區關懷協會日在虎尾安慶國小舉辦公益園遊會，近60個攤位共同響應。（記者李文德攝）

驛起響愛社區關懷協會日在虎尾安慶國小舉辦公益園遊會，近60個攤位共同響應。（記者李文德攝）

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