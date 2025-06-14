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    觀光署駐西雅圖台灣觀光服務分處 美13日揭牌

    台灣駐西雅圖觀光服務分處記者會，駐西雅圖辦事處處長甄國清致詞。（觀光署提供）

    台灣駐西雅圖觀光服務分處記者會，駐西雅圖辦事處處長甄國清致詞。（觀光署提供）

    2025/06/14 14:19

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部觀光署在北美時間6月13日在美國西雅圖舉行「觀光署駐西雅圖台灣觀光服務分處」（TTIC）揭牌儀式，目的在提升台灣觀光品牌的北美能見度。

    觀光署指出，今年台灣與北美主要城市直航每週達近190架次，市場動能持續擴張，其中又以西雅圖航線成長最為顯著，使西雅圖成為台灣連結美國西北部的重要門戶，密集航網也為台灣開拓客源帶來利多。

    駐西雅圖辦事處處長甄國清在致詞中表示，西雅圖台灣觀光服務分處（TTIC）的成立象徵台灣與美國西北地區交流邁入新階段，未來將透過觀光與文化連結，開啟更多雙邊互動的契機，他也感謝交通部觀光署促成TTIC落地西雅圖。

    觀光署國際組組長黃易成表示，西雅圖是美國通往亞洲的重要航空樞紐，目前除了長榮航空直飛台北，中華航空也重新開航，星宇航空與達美航空相繼加入，一年內飛往台灣的航班增加4倍，美國旅客前往台灣更加便利，增加來台旅遊觀光的機會。

    西雅圖TTIC地點位於交通便利的西雅圖Two Union Square，鄰近Light Rail的University Street Station、Symphony Station及Westlake Station，有利對台灣旅遊有興趣的民眾前往諮詢及索取資訊，也將持續強化與當地市場的連結，提升台灣在北美市場的能見度，讓更多美國旅客認識並親自體驗台灣的自然之美與文化魅力。

    觀光署表示，西雅圖台灣觀光服務分處（TTIC）成立後，將結合多元場域與在地資源，陸續推出多項推廣活動，全面提升台灣觀光品牌的北美能見度。包括今年8月的「Two Days Taiwan Immersive Festival」打造沉浸式夜市體驗、9月於機場舉行的「Hey Hey Taipei」中轉轉機推廣裝置藝術、10月與明年3月聯手Expedia推出限時台灣旅遊促銷專案、5月進駐Denver Marathon強化戶外旅遊形象，以及6月參與Seattle Pride展現台灣多元包容精神。多場次媒體踩線團（FAM trips）也同步規劃進行，藉此深化美國旅遊媒體與KOL對台灣的認識與報導。

    與會貴賓、業者、媒體大合照。（觀光署提供）

    與會貴賓、業者、媒體大合照。（觀光署提供）

    北美推廣會台灣業者向美國地接業者進行推介說明。（觀光署提供）

    北美推廣會台灣業者向美國地接業者進行推介說明。（觀光署提供）

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