睽違22年 台灣獲2027年國際護理大會主辦權

2025年國際護理協會（International Council of Nurses, ICN）大會於昨（13日）在芬蘭落幕，會中宣布，2027年第31屆大會將在台灣舉行，這是繼2005年後，台灣睽違22年再次取得主辦權。（衛福部提供）

2025/06/14 14:10

〔記者邱芷柔／台北報導〕2025年國際護理協會（International Council of Nurses, ICN）大會於昨（13日）在芬蘭落幕，會中宣布，2027年第31屆大會將在台灣舉行，這是繼2005年後，台灣睽違22年再次取得主辦權，同時台灣護理學會副理事長陳靜敏也順利當選ICN理事，延續自1997年以來在理事會的席次，持續代表台灣發聲。

ICN是全球規模最大的非政府醫事人員組織，擁有超過130個會員國、2800萬名會員，並與世界衛生組織維持正式合作關係。台灣長年在ICN中扮演關鍵角色，不僅展現護理專業實力，也透過實際行動在國際公共衛生領域發揮影響力，為我國在國際社會爭取更多支持與能見度。

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台灣在歷屆ICN大會的表現一向亮眼，論文發表數量名列前茅，今年更達750篇創下新高。由台灣護理學會出版的「Journal of Nursing Research」近3年持續穩居SCI（科學期刊引用文獻索引）前25%，史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家榜單」中，長年皆有約30位台灣護理學者入榜，2024年我國發表於SCI的護理相關論文亦逾330篇，展現台灣在護理研究與學術創新上的實力。

台灣護理學會理事長廖美南指出，這些豐碩成果證明台灣具備承辦國際護理大會的專業量能，她強調，再度主辦國際盛會，不僅是護理界的榮耀，更是台灣軟實力的展現。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，此次申辦由台灣護理學會主導，經過嚴格的國際審查與投票程序，在衛福部全力支持下脫穎而出。

蔡淑鳳說，台灣成功取得主辦權，背後除了護理人員長期深耕臨床、教育與研究，政府在疫情後積極推動「健康台灣」政策，提出12項護理人力整備策略，4年編列275億元挹注改善，展現出解決問題的實質行動力，也獲得國際高度肯定。衛福部未來將持續優化護理職場環境、強化人才培育，打造更具韌性與永續力的照護體系。

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