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    月薪上看100K！台南徵才活動 知名廠商招募研發工程師

    永康就業中心舉辦徵才活動，求職人潮湧至。（永康就業中心提供）

    永康就業中心舉辦徵才活動，求職人潮湧至。（永康就業中心提供）

    2025/06/14 13:49

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕進入畢業季，為滿足社會新鮮人的求職需求，勞動部雲嘉南分署永康就業中心今天舉辦徵才活動，釋出近2000個工作機會，7成待遇在3.2萬以上，更有知名廠商祭出上看100K的月薪，要找研發工程師，現場氣氛熱絡。

    活動在台南大學附中舉行，邀集34家優質廠商一起設攤徵才，橫跨科技、製造、餐飲、服務與零售等產業，求職人潮湧入，各公司派員現場媒合。

    徵才業者包含宏遠、巨高、南光化學、志鋼金屬、前瞻能源錸恩帕斯、艾爾斯半導體、台灣穗高科技，還有85度C、屈臣氏、麥當勞、光泉牧場、王品餐飲、全家便利商店，以及統一實業與統一超商等知名廠商。

    7成職缺月薪3.2萬起跳，而台灣矽科宏晟科技開出最高10萬元，招募研發工程師，宏陽工程顧問公司的司機也6萬，易昇鋼鐵與府城汽車客運徵求維修員與駕駛薪水都有5.5萬，緯穎智造的品保人員最高薪資則達5萬元。

    為貼近民眾需求，現場還特別設置「畢業青年專區」，提供履歷健檢、模擬面試、心理測驗與職涯諮詢等一對一服務，吸引不少青年朋友運用，顯示年輕人對職涯規劃的高度關注。

    另外也設有「二度就業婦女專區」及「親子專區」，安排專人提供托育照護與陪伴服務，讓帶小孩的媽媽們安心面試，不少家長認為能放心面試，真的很貼心，肯定主辦單位打造友善就業媒合環境。

    永康就業中心主任李奇玫表示，活動除提供豐富多元的職缺外，更重視不同對象的就業支持與家庭友善措施，期盼求職者都能「找得到方向、做得到工作」。

    李奇玫也提到，勞動部還推出多項就業補助，包含學習津貼、職訓課程、獎勵金與最高200萬元微型創業貸款等，鼓勵民眾勇敢邁向職涯新起點。

    永康就業中心舉辦徵才活動，熱鬧揭幕。（永康就業中心提供）

    永康就業中心舉辦徵才活動，熱鬧揭幕。（永康就業中心提供）

    永康就業中心舉辦徵才活動，現場設置畢業青年專區，提供履歷健檢、模擬面試、心理測驗、職涯諮詢等服務。（永康就業中心提供）

    永康就業中心舉辦徵才活動，現場設置畢業青年專區，提供履歷健檢、模擬面試、心理測驗、職涯諮詢等服務。（永康就業中心提供）

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