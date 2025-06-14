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    進喔！降雨挹注近半座南化水庫 曾文水庫蓄水率重返7成

    上游降雨豐沛，曾文水庫蓄水率重回7成。（記者吳俊鋒攝）

    上游降雨豐沛，曾文水庫蓄水率重回7成。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/14 13:25

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕受熱帶性低氣壓與西南風等影響，曾文水庫上游昨天創下7個半月來的單日最大降雨量，預估入流量約4200萬立方米，等於灌進將近半座南化水庫，目前也重返7成蓄水率。

    水利署南區水資源分署觀測，曾文水庫上游上週五累積降雨量逾127毫米，是去年10月底「康芮」颱風侵襲時的近156毫米之後，225天來的單日最大，進水相當豐沛，水位持續攀升，超過220公尺，有效蓄水量突破3億立方米。

    除了曾文水庫水氣明顯之外，烏山頭水庫上游上週五的單日降雨量也破百毫米，蓄水率逾88%，讓進入二期供灌的水情更加穩定。

    南化水庫上游也是降雨豐沛，目前仍超過滿水位，自然溢流中，南水分署也早已做好準備，高屏堰濁度飆升時，將進行支援，維持各區域穩定供水。

    另外，支援高屏堰後若仍有餘裕，也將透過曾文南化聯通管反推，送水至烏山頭水庫，協助二期稻作灌溉，減少曾文水庫出水，藉由精準調度，有效利用水資源。

    根據觀測，截至今天下午1點，曾文水庫的水位標高220.09公尺，蓄水率70.67%， 連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾3.9億立方米，水情穩定，南水分署仍籲請民眾持續養成節約用水的好習慣。

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