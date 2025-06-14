宜縣府廢止舊蘭陽大橋文資身分 挨批「出國考察回來卻拆文資」

蘭陽大橋（右）因通洪斷面不足將改建，公路局預估2030年底完工，但改建動工前提，須將緊鄰的歷史建築舊蘭陽大橋（左）申請廢止。（記者王峻祺攝）

2025/06/14 13:16

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府考量公共安全，公告廢止舊蘭陽大橋歷史建築文資身分，近日組團參訪捷克時，卻強調將借鏡當地文資維護及保存政策，遭公民團體諷刺「出國考察文資，回來還拆文資」，表示20日將提訴願並抗議，成為最後一道防線。

蘭陽大橋因通洪斷面不足將改建，公路局預估2030年底完工，但改建動工前提，須將緊鄰的歷史建築舊蘭陽大橋申請廢止，縣府上月21日公告廢止，理由主要是審議委員考量公共安全，舊橋與現行治理計畫恐有包括沖毀、嚴重阻水及溢堤等衝突危險。

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不過公告一出，立刻引發公民團體不滿，認為廢止理由不夠正當，在網路社群號召民眾一起在20日到文化局提訴願並抗議，截至目前約有縣內外25個團體與超過500名關心宜蘭文化的人連署。

宜蘭縣府團隊近日遠赴捷克考察，表示將借鏡歐洲文化重鎮的文化觀光建設，做為縣內施政規劃參考，並提及此行參訪，啟發對宜蘭在地宗教建築活化及文化資產維護的新思維。對比決議廢止舊蘭陽大橋的公告，現行相關論述，引發外界譁然。

公民團體抨擊，縣府花宜蘭人的錢，出國去看文化資產活化經驗，然後回來宜蘭卻拆宜蘭人的文化資產，真是只有宜蘭縣政府能夠超越宜蘭縣政府，憂心「今天縣府能任意廢止文資身分，明天我們的文化資產就可能蕩然無存！」

文化局表示，基於在地居民對於舊蘭陽大橋的情感，有關於保留方式及地點，請公路局在公共安全考量下提出適當保存方案，並徵詢在地文史團體意見。文化局將參與規劃與討論，必要時一併邀請當地公所，充分納入地方意見，以兼顧公共安全及保留歷史記憶。

宜蘭縣政府考量公共安全，上月21日公告廢止舊蘭陽大橋歷史建築文資身分。（記者王峻祺攝）

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